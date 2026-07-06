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Принц Хари пристигна в Лондон

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Чете се за: 04:12 мин.
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Принц Хари в Лондон
Снимка: БТА
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Британският принц Хари пристигна в Лондон, но около начина, по който ще протече посещението на по-малкия син на крал Чарлз Трети във Великобритания, цари объркване, отбелязва Франс прес.

Визитата му в родината му е свързана с подготовката за състезания, организирани от него за ранени и болни военнослужещи, които ще се проведат през 2027 г. в Бирмингам.

Първоначално се очакваше принц Хари да бъде придружен от съпругата си Меган и двете им деца – Арчи и Лилибет. Това щеше да бъде първото им посещение във Великобритания заедно от 2022 г. насам. Британските медии дори обсъждаха възможността крал Чарлз Трети да се срещне с внуците си.

Днес имаше истинско объркване заради противоречиви информации от Бъкингамския дворец и от обкръжението на Хари.

Няколко британски медии, позовавайки се на източник, близък до принца, съобщиха сутринта, че Хари ще отседне в Бъкингамския дворец по време на престоя си в Лондон. По-малко от два часа по-късно същите медии публикуваха опровержение от двореца. Според него Хари не е приел достатъчно рано отправената му покана да отседне в официалната резиденция на британския монарх.

Малко след това говорител на принца пък заяви, че е „разочароващо“, че поканата от двореца „е била оттеглена в последния момент“.

Британските медии съобщават, че принц Хари, който живее в Калифорния от 2020 г., след като се оттегли от кралските си задължения, е силно недоволен от отказа на британските власти да му предоставят полицейска охрана за него и семейството му.

След решението на властите „херцогът прекара миналата седмица в организиране на алтернативни мерки за сигурност. След като те бяха осигурени, през уикенда той официално прие предложението за настаняване“, заяви в понеделник неговият говорител.

Въпросът със сигурността остава една от най-сериозните причини за напрежение между Хари и кралското семейство. След преместването си в САЩ Хари и Меган загубиха правото на постоянна полицейска охрана, финансирана от британските данъкоплатци, като необходимостта от такава вече се преценява индивидуално за всяко посещение. Принцът оспори тази практика в съда, но загуби делото.

Настоящото посещение съвпада и с очакваното утре съдебно решение по делото, заведено от Хари и други известни личности срещу издателя на „Дейли мейл“, когото те обвиняват в незаконно събиране на лична информация. През януари Хари даде показания пред Висшия съд, като заяви тогава, че британските таблоиди са превърнали живота на съпругата му в „истински кошмар“.

Все още не е известно дали по време на посещението си Хари ще се срещне с крал Чарлз Трети, както и с по-големия си брат принц Уилям, с когото според информации той не поддържа никакъв контакт след излизането през 2023 г. на мемоарите му „Резервният“, съдържащи остри критики към престолонаследника и съпругата му Кейт.

Въпреки че през последните години Хари неколкократно се е връщал във Великобритания, той се е срещал с баща си само два пъти – през февруари 2024 г., непосредствено след като беше съобщено, че кралят страда от рак, и през септември 2025 г., когато беше поканен да пие чай с него в лондонската резиденция Кларънс Хаус.

#пристигане #Лондон #принц хари

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