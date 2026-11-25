Принудителният брак, сурогатното майчинство и незаконното осиновяване да бъдат включени сред формите на експлоатация при трафика на хора. Това предвиждат промени в Наказателния кодекс, одобрени от Министерския съвет.

С измененията се предлага и по-строго наказване на престъпленията, свързани с трафика на хора, документните и имотните измами, както и използването на изкуствен интелект за заблуждаване и причиняване на имотни вреди.

Законопроектът предвижда създаването и разпространението на порнографски изображения или видеоматериали с участието на жертва на трафик да се преследва като престъпление, наказуемо с от 5 до 10 години затвор.

Завишават се и наказанията за най-тежките случаи на трафик на хора – когато престъплението е извършено с особена жестокост или е причинило значителни вредни последици за пострадалия. Максималното наказание се увеличава от 15 на 20 години лишаване от свобода, като се предвижда и възможност за конфискация.

За първи път се предлага наказателна отговорност и за съзнателното използване на услуги, предоставяни от лице, за което извършителят знае, че е жертва на трафик.

С промените се предвижда компетентните органи незабавно да уведомяват Националната комисия за борба с трафика на хора след идентифициране на пострадал. Целта е той своевременно да получи информация за възможностите за закрила и помощ. Предвиждат се консултации, резидентна грижа, достъп до правна помощ, мерки за безопасност и защита на личния живот, както и възможност за обезщетение и компенсация.

Законопроектът гарантира минимум 30 дни за възстановяване и размисъл. За особено уязвимите жертви се предвижда допълнителна закрила за срок до три месеца, която при необходимост може да бъде удължена до общо осем месеца. Специализирана подкрепа ще може да се предоставя и след приключване на наказателното производство.

Промените в Наказателния кодекс предвиждат и по-строга наказателна отговорност за измами с фалшиви пълномощни, неистински завещания и документи с невярно съдържание, използвани за придобиване на имущество без правно основание.

За първи път се предлага да бъде криминализирана т.нар. посредствена документна измама. Като пример от Министерския съвет посочват случай, при който с неистинско пълномощно се извършва продажба на недвижим имот пред нотариус, а впоследствие нотариалният акт удостоверява прехвърлянето му.

За използване на неистински или преправен частен документ, с който се доказват права по саморъчно завещание или пълномощно за разпореждане с недвижим имот, се предвижда наказание от една до шест години затвор. Когато подправката е извършена с цел имотна облага, наказанието може да достигне осем години лишаване от свобода, с възможност за конфискация.

Законопроектът обхваща и измамите с т.нар. „дийпфейк“. Предлага се за компютърна измама да се счита използването на съдържание, създадено или обработено чрез изкуствен интелект или друга информационна система, което имитира външния вид, поведението или изявленията на друго лице и чрез което се причинява имотна вреда.

Предвижда се по-тежка отговорност и когато измамата е извършена по поръчение или в изпълнение на организирана престъпна група. Делата за тези престъпления ще се разглеждат на първа инстанция от окръжните съдилища, а разследването им ще бъде под надзора на окръжните прокуратури.