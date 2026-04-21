Пристанище Бургас отчете печалба за първи път от 2 години

„Пристанище Бургас“ приключва финансовата 2025 г. с положителен финансов резултат в размер на 18 000 евро след приспадане на всички разходи, включително данъци и такси. Това е първата отчетена печалба след две последователни години на загуби.



През 2023 г. държавният оператор регистрира загуба в размер на 1 400 000 лв., която през 2024 г. е значително намалена до 488 000 лв., в резултат на последователно прилагана политика за стабилизиране на дружеството.



Сред основните мерки, допринесли за подобряване на финансовото състояние, са оптимизация на тарифната политика чрез актуализиране на цените на услугите по обработка и складиране на товари, активен диалог с товародатели с цел привличане на по-големи обеми товари, както и ефективно управление на разходите.



Ръководството успя да запази работните места и едновременно с това да гарантира високо качество на предоставяните услуги, посочват от дружеството.



Положителната тенденция се запазва и през 2026 г. През първите три месеца на годината „Пристанище Бургас“ ЕАД отчита печалба в размер на 222 000 евро, като се запазва темпът на обработка на товари от предходната година. Дружеството ще продължи да прилага мерки за гарантиране на своята финансова стабилност и устойчиво развитие.