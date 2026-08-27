Софийска градска прокуратура продължава разследването за длъжностни престъпление при изграждането на лот 4 от АМ „Хемус“ на Северната тангента на София.

СГП: "Разследването по посоченото дело продължава, като и към настоящия момент има лица, привлечени в качеството на обвиняеми. В продължение на значителен времеви период материалите по досъдебното производство не са били на фактическо разположение на наблюдаващите прокурори и разследващите органи поради осъществяван съдебен контрол върху наложени от СГП обезпечителни мерки."

На 27.06.2025 г. досъдебното производство е изпратено на Софийски градски съд и е върнато в СГП на 15.12.2025 г. На 07.01.2026 г. материалите отново са изпратени на съда във връзка с ново искане за отмяна на наложени от СГП обезпечителни мерки и са върнати в СГП на 24.08.2026 г. Непосредствено след връщането на материалите наблюдаващият прокурор е дал конкретни писмени указания на разследващите органи от ГДБОП-МВР за извършване на допълнителни действия и за проверка на различни версии, произтичащи от събраните доказателства, заявяват от институцията.

СГП: "Указано е да бъде изследвана и евентуална отговорност на длъжностни лица от Министерство на регионалното развитие и благоустройството и Агенция „Пътна инфраструктура“, участвали във вземането и изпълнението на решенията за отпускане и превеждане на средствата към търговските дружества, контролът върху тяхното разходване и основанията за извършените авансови плащания. Целта на допълнителните действия е да бъде установен пълният механизъм на вземане на решенията, предоставянето, разходването и движението на публичните средства, както и кръгът на лицата, които евентуално следва да носят наказателна отговорност."

СГП и ГДБОП-МВР продължават работа по досъдебното производство, като се проверяват всички относими версии и обстоятелства с оглед разкриване на обективната истина.