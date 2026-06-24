Продължава разследването за насилие над деца в интерната в с. Варненци, съобщиха от Апелативната прокуратура във Варна

Работата по досъдебното производство за упражнено сексуално и физическо насилие спрямо непълнолетни деца от други непълнолетни деца от интерната "Христо Ботев" в село Варненци продължава в Районна прокуратура-Силистра, съобщиха от Апелативната прокуратура във Варна.

Към момента няма привличано конкретно лице в качеството на обвиняем и не са вземани мерки за процесуална принуда.

Към момента има назначени, но не и изготвени, съдебномедицински експертизи по отношение на две от децата, сочени за пострадали от сексуално насилие. Назначени и изготвени са комплексни психолого-психиатрични експертизи за общо 7 деца, които сочат, че са жертви на насилие, допълват от прокуратурата.

Досъдебното производство и към момента е в ход и работата по него не е приключила. Срокът му е удължаван заради липсата на заключения по назначените съдебномедицински експертизи, както и нуждата от извършване на следствени действия по делегация, свързани с деца, напуснали заведението, без да се върнат в него за учебната 2025-2026 година.

Технологично време е отнело и изготвянето на назначените комплексни психолого-психиатрични експертизи.

От Апелативната прокуратура във Варна припомнят, че делото е образувано на 17 юли 2025 година, като към него е поискана информация от редица институции.

В "Синя стая" в Сливен са разпитани 4 деца, за които по сигнала се сочи, че са жертва на физическо и сексуално насилие, тъй като децата са се намирали в домовете си, а не в социалното заведение.

Разпитани са били и други 13 деца, които след образуването на досъдебното производство са продължавали да бъдат настанени в интерната. В качеството на свидетели са разпитани и други 12 деца, чиито престой в интерната е приключил преди започването на разследването.

А към момента продължава извършването на разпити на служителите в социалното заведение.

Вчера омбудсманът Велислава Делчева алармира в предаването "Още от деня" по БНТ за сериозно забавяне в разследването на сигнала за насилие над деца в социално-педагогическия интернат в село Варненци. Въпреки подадените още преди година сигнали и образуваното досъдебно производство, по думите ѝ децата все още се намират в същата среда, а резултатите от проверките и разследването остават неясни.