"Продължаваме Промяната“ сезира ЕК за нарушения в процедурата за избор на ръководство наКомисията за противодействие на корупцията

„Продължаваме Промяната“ изпрати писмо до Председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и до еврокомисаря по правосъдие и върховенство на закона Майкъл Макграт, в което изразява сериозни притеснения относно избора на политически неутрален и независим ръководен орган на КПК.

"Въпреки сериозните съмнения за политическа обвързаност и необходимостта да се преразгледа състава на Номинационната комисия за избор на членове на Комисията за противодействие на корупцията (КПК), днес тя се събра и започна работа по избора", пише в съобщение до медиите на партията.

От "Продължаваме промяната" посочват , че процесът на подбор за ръководство на КПК се развива в изключително съкратени срокове, които не осигуряват достатъчно време за номинации и за адекватен обществен контрол.

"Налице са сериозни процедурни и съдържателни опасения относно състава на Номинационната комисия, която играе решаваща роля в предварителния подбор на кандидатите за КПК".

В писмото се цитират две становища до парламентарната Комисия по превенция и противодействие на корупцията, внесени от депутати от ПП-ДБ. В първото становище се отбелязва, че двама членове на Номинационната комисия – г-жа Силвия Къдрева и г-жа Венера Милова – не отговарят на изискванията за независимост по чл. 3 от Правилата на Номинационната комисия:

" Г-жа Къдрева е поддържала преки йерархични и професионални отношения с двама кандидати за членове на КПК допреди два месеца, което поражда явни съмнения относно нейната безпристрастност. Г-жа Милова е заемала последователни ръководни административни длъжности в институции, управлявани от ГЕРБ, както на местно, така и на национално ниво, което показва силно политическо обвързване с партията, чиито кандидати сега тя трябва обективно да оценява".

Становището заключава, че и двамата членове следва да бъдат незабавно заменени по чл. 3, ал. 5 от Правилата, а работата на Номинационната комисия да бъде прекратена до назначаването на нови и независими членове.

Второто становище се отнася до процедурни нарушения при назначаването на член на Номинационната комисия от Висшия адвокатски съвет . Според официалния протокол от заседанието на ВАдвС от 23 юли 2025 г., назначаването на г-жа Нина Седефова като член на Номинационната комисия е взето по време на извънредно заседание, на което част от членовете на ВАдвС са изразили сериозни опасения относно спазването на действащите процедурни правила. Поради кратките срокове, поставени от Парламента, не е спазен чл. 120 от Закона за адвокатурата, който изисква извънредните заседания да се провеждат присъствено, с най-малко 14-дневно писмено предизвестие и при физическото присъствие на две трети от членовете на Съвета.



