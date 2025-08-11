БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
ИЗВЕСТИЯ

Властите: 41 пожара гасят огнеборците в страната,...
Чете се за: 02:57 мин.
Локализиран е големият пожар в община Средец
Чете се за: 03:32 мин.
Петима журналисти на Ал Джазира са били убити при...
Чете се за: 01:00 мин.
Четвърти ден продължава борбата с огъня край Сунгурларе
Чете се за: 02:45 мин.

"Продължаваме Промяната" сезира ЕК за нарушения в процедурата за избор на ръководство наКомисията за противодействие на корупцията

Чете се за: 03:05 мин.
У нас
„Продължаваме Промяната“ изпрати писмо до Председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и до еврокомисаря по правосъдие и върховенство на закона Майкъл Макграт, в което изразява сериозни притеснения относно избора на политически неутрален и независим ръководен орган на КПК.

"Въпреки сериозните съмнения за политическа обвързаност и необходимостта да се преразгледа състава на Номинационната комисия за избор на членове на Комисията за противодействие на корупцията (КПК), днес тя се събра и започна работа по избора", пише в съобщение до медиите на партията.

От "Продължаваме промяната" посочват , че процесът на подбор за ръководство на КПК се развива в изключително съкратени срокове, които не осигуряват достатъчно време за номинации и за адекватен обществен контрол.

"Налице са сериозни процедурни и съдържателни опасения относно състава на Номинационната комисия, която играе решаваща роля в предварителния подбор на кандидатите за КПК".

В писмото се цитират две становища до парламентарната Комисия по превенция и противодействие на корупцията, внесени от депутати от ПП-ДБ. В първото становище се отбелязва, че двама членове на Номинационната комисия – г-жа Силвия Къдрева и г-жа Венера Милова – не отговарят на изискванията за независимост по чл. 3 от Правилата на Номинационната комисия:

" Г-жа Къдрева е поддържала преки йерархични и професионални отношения с двама кандидати за членове на КПК допреди два месеца, което поражда явни съмнения относно нейната безпристрастност.

Г-жа Милова е заемала последователни ръководни административни длъжности в институции, управлявани от ГЕРБ, както на местно, така и на национално ниво, което показва силно политическо обвързване с партията, чиито кандидати сега тя трябва обективно да оценява".

Становището заключава, че и двамата членове следва да бъдат незабавно заменени по чл. 3, ал. 5 от Правилата, а работата на Номинационната комисия да бъде прекратена до назначаването на нови и независими членове.
Второто становище се отнася до процедурни нарушения при назначаването на член на Номинационната комисия от Висшия адвокатски съвет . Според официалния протокол от заседанието на ВАдвС от 23 юли 2025 г., назначаването на г-жа Нина Седефова като член на Номинационната комисия е взето по време на извънредно заседание, на което част от членовете на ВАдвС са изразили сериозни опасения относно спазването на действащите процедурни правила. Поради кратките срокове, поставени от Парламента, не е спазен чл. 120 от Закона за адвокатурата, който изисква извънредните заседания да се провеждат присъствено, с най-малко 14-дневно писмено предизвестие и при физическото присъствие на две трети от членовете на Съвета.

БНТ 3 излъчи европейско първенство по лека атлетика за юноши и девойки до 20 г. в Тампере
1
БНТ 3 излъчи европейско първенство по лека атлетика за юноши и...
Напрежение в триъгълника на властта: Спор между "Дондуков" 1 и 2 за разпореждането с държавните имоти
2
Напрежение в триъгълника на властта: Спор между...
Земетресение с магнитут 6,1 е регистрирано в Турция
3
Земетресение с магнитут 6,1 е регистрирано в Турция
„Не сме втора класа“: Семейството, свалено от самолет, не е съгласно с твърденията на авиокомпанията
4
„Не сме втора класа“: Семейството, свалено от самолет,...
Почина проф. Татяна Червенякова - един от най-добрите инфекционисти у нас
5
Почина проф. Татяна Червенякова - един от най-добрите инфекционисти...
Намерена ли е "хубавата църква" строена от Иван Александър
6
Намерена ли е "хубавата църква" строена от Иван Александър

След смяната на лева с еврото: Билетът за градския транспорт в Пловдив може да поевтинее
1
След смяната на лева с еврото: Билетът за градския транспорт в...
Борислав Михайлов: Идва най-добрият отбор в света, но трябва да се подкрепя България
2
Борислав Михайлов: Идва най-добрият отбор в света, но трябва да се...
Програма "Избирам България" дава до 10 000 лева на емигрант, решил да се завърне в родината
3
Програма "Избирам България" дава до 10 000 лева на...
Опасни ли са гел лаковете за нокти? От 1 септември салоните за красота спират работа с продукти, съдържащи TPO
4
Опасни ли са гел лаковете за нокти? От 1 септември салоните за...
Подписка в село Кръстава след фаталния сблъсък на 16-годишен младеж в крава
5
Подписка в село Кръстава след фаталния сблъсък на 16-годишен младеж...
Тежка катастрофа между камион и лек автомобил затвори пътя между Симитли и Разлог
6
Тежка катастрофа между камион и лек автомобил затвори пътя между...

Програмата за упражняване правата върху имоти - държавна собственост е внесена в парламента
Програмата за упражняване правата върху имоти - държавна собственост е внесена в парламента
Какви са мотивите на президента за ветото на промените в Закона за държавната собственост? Какви са мотивите на президента за ветото на промените в Закона за държавната собственост?
Чете се за: 17:42 мин.
Процедурата по избор на състав за Комисията за противодействие на корупцията продължава днес Процедурата по избор на състав за Комисията за противодействие на корупцията продължава днес
Чете се за: 01:20 мин.
Напрежение в триъгълника на властта: Спор между "Дондуков" 1 и 2 за разпореждането с държавните имоти Напрежение в триъгълника на властта: Спор между "Дондуков" 1 и 2 за разпореждането с държавните имоти
Чете се за: 03:57 мин.
Наталия Киселова: Изказването на президента за програмата за държавните имоти е по-скоро политическо Наталия Киселова: Изказването на президента за програмата за държавните имоти е по-скоро политическо
Чете се за: 02:52 мин.
Калин Стоянов нарече думите на президента Радев "популистка лъжа" Калин Стоянов нарече думите на президента Радев "популистка лъжа"
Чете се за: 00:55 мин.

Властите: 41 пожара гасят огнеборците в страната, пламъците всеки момент могат да навлязат в парк Пирин
Властите: 41 пожара гасят огнеборците в страната, пламъците всеки...
Чете се за: 02:57 мин.
У нас
16-годишен пиян зад волана е хванат от полицията в Пловдив 16-годишен пиян зад волана е хванат от полицията в Пловдив
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Голям пожар избухна в Шумен, пламъците са в близост до електрическа подстанция Голям пожар избухна в Шумен, пламъците са в близост до електрическа подстанция
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
Ще строят параклис на Седемте рилски езера? Ще строят параклис на Седемте рилски езера?
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Есетровата луна по света (СНИМКИ)
Чете се за: 01:05 мин.
По света
Локализиран е големият пожар в община Средец
Чете се за: 03:32 мин.
У нас
Програмата за упражняване правата върху имоти - държавна...
Чете се за: 02:05 мин.
У нас
Съдбоносна седмица за Украйна: Извънредна среща на външните...
Чете се за: 04:15 мин.
По света
