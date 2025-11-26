БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Проектонационалният отбор по футбол за деца до 14 години участва в специализирана лекция „Храната като тайно оръжие"

Спорт
Инициативата е част от целогодишната програма на централата за развитие и образование на подрастващите национални състезатели.  

Младите таланти от проектонационалния отбор на България до 14 години (Зона Пловдив) взеха участие в специализирана лекция на тема хранене, възстановяване и правилна грижа за тялото – „Храната като тайно оръжие“, съобщава Българският футболен съюз (БФС).

Инициативата е част от целогодишната програма на централата за развитие и образование на подрастващите национални състезатели.

По време на срещата футболистите получиха ценни насоки за това как да планират своето меню в различните фази на тренировъчната седмица – в дните на натоварвания, в деня на мача, както и в периода на възстановяване след двубой. Акцент бе поставен върху значението на качествената храна, хидратацията, ролята на добавките и добрите навици, които подпомагат растежа и представянето на младите играчи.

Лекцията бе водена от специалисти с богат опит, сред които нутриционистът с престижна диплома от Barca Innovation Hub на ФК Барселона - Ралица Йотова, лекарят на националните отбори д-р Пламен Гочев и председателят на Зоналния съвет за Пловдив - Огнян Златков.

Събитието бе отворено и за родителите на националите, които имаха възможност да се запознаят отблизо с изискванията и препоръките в сферата на спортното хранене, така че да подкрепят правилно развитието на своите деца.

БФС продължава последователно да инвестира в образователни инициативи за младите футболисти, като част от стратегическите усилия за изграждане на цялостна среда за развитие – както на терена, така и извън него.

