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"Прогресивна България" с остра критика към настоящото управление на София

Николай Минков от Николай Минков
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"Прогресивна България" с остра критика към настоящото управление на София
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Остра критика към настоящото управление на София отправиха от „Прогресивна България“ от парламентарната трибуна по повод Деня на София.

Владимир Раков – „Прогресивна България“: „Уважаеми колеги, разказвам тази история не за да украся една празнична декларация, а защото тя носи в себе си отговорност. Град с подобно наследство заслужава управление, което да бъде съизмеримо с неговата история. И именно тук трябва да бъдем честни – днешна София все още изостава от потенциала, който носи. От встъпването си в длъжност през ноември 2023 г. настоящото ръководство на Столична община заяви амбиция за модерна, прозрачна и добре организирана столица. Близо три години по-късно обаче редица проблеми продължават да бъдат тревога сред софиянци. През последните сезони градът на два пъти се оказа на прага на криза с отпадъците, след като обществени поръчки за чистота в шест района бяха провалени или обжалвани, а временните решения се проточиха с месеци. Вместо да бъде намерено устойчиво решение, проблемът продължава да се повтаря. Успоредно с това ремонти и временни спирания по трасетата на метрото и трамвайните линии нерядко се случват при недостатъчна предварителна комуникация с гражданите. Това превръща придвижването из столицата в ежедневно изпитание за стотици хиляди софиянци. Опитът на общинската администрация да въведе промени в правилата за паркиране – включително значително увеличение на цените на синята и зелената зона и разширяване на обхвата им в жилищни квартали – беше спрян от Административния съд след множество жалби на граждани и политически партии. Като проблем беше посочена и липсата на адекватна предварителна обществена консултация."

Предизвикателства има и пред градоустройствената политика на общината, подчерта още Раков.

"След като Общинският съвет отхвърли предложение за ново направление в областта на градското планиране. Това показва колко трудно понякога се постига необходимият консенсус по решения, които засягат дългосрочното развитие на града. Ще бъда справедлив – не всичко в управлението на столицата през последните години е проблем. Финансирането за софийските училища нараства, а инвестиционната програма на общината също се разширява. Но тези положителни стъпки не могат да заличат усещането на много софиянци, че градът твърде често се управлява реактивно – от криза към криза, вместо чрез ясна и дългосрочна визия. А това усещане е особено болезнено за столица с историята и потенциала, за които говорихме. София не заслужава да бъде арена на политически противопоставяния между общинското ръководство и Общинския съвет. Не заслужава и да бъде жертва на административна нерешителност. Тя заслужава управление, при което чистотата, предвидимостта в транспорта, развитието на инфраструктурата и грижата за градската среда не зависят от партийни сметки, а от компетентност, диалог и отговорност пред гражданите.“

#остри критики #"Прогресивна България" #Столична община #София

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