"Прогресивна България" с остра критика към настоящото управление на София

Остра критика към настоящото управление на София отправиха от „Прогресивна България“ от парламентарната трибуна по повод Деня на София.

Владимир Раков – „Прогресивна България“: „Уважаеми колеги, разказвам тази история не за да украся една празнична декларация, а защото тя носи в себе си отговорност. Град с подобно наследство заслужава управление, което да бъде съизмеримо с неговата история. И именно тук трябва да бъдем честни – днешна София все още изостава от потенциала, който носи. От встъпването си в длъжност през ноември 2023 г. настоящото ръководство на Столична община заяви амбиция за модерна, прозрачна и добре организирана столица. Близо три години по-късно обаче редица проблеми продължават да бъдат тревога сред софиянци. През последните сезони градът на два пъти се оказа на прага на криза с отпадъците, след като обществени поръчки за чистота в шест района бяха провалени или обжалвани, а временните решения се проточиха с месеци. Вместо да бъде намерено устойчиво решение, проблемът продължава да се повтаря. Успоредно с това ремонти и временни спирания по трасетата на метрото и трамвайните линии нерядко се случват при недостатъчна предварителна комуникация с гражданите. Това превръща придвижването из столицата в ежедневно изпитание за стотици хиляди софиянци. Опитът на общинската администрация да въведе промени в правилата за паркиране – включително значително увеличение на цените на синята и зелената зона и разширяване на обхвата им в жилищни квартали – беше спрян от Административния съд след множество жалби на граждани и политически партии. Като проблем беше посочена и липсата на адекватна предварителна обществена консултация."

Предизвикателства има и пред градоустройствената политика на общината, подчерта още Раков.