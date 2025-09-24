Прокуратурата се е самосезирала по случай със залагания от футболисти в българското първенство

Българската прокуратура е започнала собствено разследване по сигнал за нерегламентирани залагания от страна на футболисти, участващи в родното първенство. Това съобщи заместник изпълнителният директор на БФС Добрин Гьонов след днешното заседание на Изпълкома.

Разследването е инициирано след като до прокуратурата е достигнала информация от Националната агенция за приходите (НАП) и Главна дирекция „Национална полиция“ (ГДНП). Според Гьонов, част от играчите са правили залози не само на мачове от първенството, но и на срещи на собствените си отбори – обстоятелство, което засилва сериозността на случая.

Планираната за днес съвместна пресконференция между БФС, НАП и ГДНП, посветена именно на проблемите със залаганията в спорта, беше отложена в последния момент заради развитието на новия казус.

Възможно е на част от засегнатите футболисти да бъдат наложени двойни санкции – административна глоба от страна на БФС в размер на 10 хиляди лева и допълнителни наказания, ако прокурорската проверка потвърди нарушенията.

Президентът на БФС Георги Иванов припомни, че до неотдавна санкцията за подобни деяния е била значително по-лека – 5 хиляди лева глоба и шестмесечно спиране на състезателните права. С новите правила, обаче, глобата вече е удвоена, като мярката цели да има по-сериозен възпиращ ефект.