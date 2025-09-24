БФС отложи пресконференцията с НАП и ГДНП

Разследването продължава и се очакват нови данни.
От пресслужбата на Българския футболен съюз съобщиха, че насрочената за днес съвместна пресконференция с НАП и ГДНП, за нерегламентирани залагания на спортни състезания от български футболисти, се отлага. Причината е, че разследването продължава и се очакват нови данни.
От БФС обявяват, че след приключването на проверките, ще бъде насрочена нова дата за среща с медиите.
„Уважаеми представители на медиите, Планираната за днес съвместна пресконференция на БФС, ГДНП и НАП се отлага поради продължаващото разследване и нуждата от извършване на допълнителни действия. След тяхното приключване и определянето на нова дата ще бъдете своевременно уведомени. Благодарим за проявеното разбиране“, се казва в съобщението на БФС.