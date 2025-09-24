БФС отложи пресконференцията с НАП и ГДНП

От пресслужбата на Българския футболен съюз съобщиха, че насрочената за днес съвместна пресконференция с НАП и ГДНП, за нерегламентирани залагания на спортни състезания от български футболисти, се отлага. Причината е, че разследването продължава и се очакват нови данни.

От БФС обявяват, че след приключването на проверките, ще бъде насрочена нова дата за среща с медиите.