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Прокуратурата в Бургас поиска постоянен арест за двамата служители на НАП, обвинени в приемане на подкуп

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Елеана Цанова
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Прокуратурата в Бургас поиска постоянен арест за двамата служители на НАП, обвинени в приемане на подкуп
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Окръжната прокуратура в Бургас ще внесе искане в съда за налагане на най-тежката мярка за неотклонение – „задържане под стража“, на двамата служители на Националната агенция за приходите, обвинени в поискване и приемане на подкуп.

Според държавното обвинение те са поискали и получили 300 евро от служител на търговски обект в Черноморец, за да не извършат действия по служба при извършвана проверка.

Двамата са привлечени като обвиняеми за престъпление по Наказателния кодекс, извършено в съучастие, и са задържани за срок до 72 часа. По случая се води досъдебно производство.

#взимане на подкуп #служители на НАП #НАП #окръжна прокуратура Бургас

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