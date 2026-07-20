Прокуратурата в Бургас поиска постоянен арест за двамата служители на НАП, обвинени в приемане на подкуп

Окръжната прокуратура в Бургас ще внесе искане в съда за налагане на най-тежката мярка за неотклонение – „задържане под стража“, на двамата служители на Националната агенция за приходите, обвинени в поискване и приемане на подкуп.

Според държавното обвинение те са поискали и получили 300 евро от служител на търговски обект в Черноморец, за да не извършат действия по служба при извършвана проверка.

Двамата са привлечени като обвиняеми за престъпление по Наказателния кодекс, извършено в съучастие, и са задържани за срок до 72 часа. По случая се води досъдебно производство.