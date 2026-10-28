Прокуратурата възложи на ДАНС 84 проверки във връзка с договори между АПИ, "Автомагистрали" и строителни фирми

Във връзка с постъпили материали от Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС), съдържащи данни за евентуално извършени престъпления при сключване на договори между Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ), „Автомагистрали“ ЕАД и строителни дружества, Софийска градска прокуратура възложи на ДАНС общо 84 отделни проверки, съобщиха от институцията.

Проверките обхващат обстоятелствата по сключването и изпълнението на договор между АПИ, „Автомагистрали“ ЕАД и строителни дружества за укрепване на 84 обекта от републиканската пътна мрежа, засегнати от геодинамични процеси и явления.

Според предоставените от ДАНС материали „Автомагистрали“ ЕАД е сключило 129 договора с външни изпълнители - строителни дружества на обща стойност 411 666 287,96 лв. без ДДС. Предмет на проверките са данни за възможно заобикаляне на изискванията за възлагане на обществени поръчки, начина на избор на изпълнителите, превъзлагането на дейности и извършените авансови плащания.

Ще се изясняват действително извършените дейности по всеки от обектите, етапът на изпълнението им и разходването на предоставените средства.