Евродепутатите изразиха съгласие да се спре сезонната...
Чете се за: 01:00 мин.
Безредици в пленарната зала: Председателят на парламента...
Чете се за: 00:52 мин.

Прокурорската колегия на ВСС осъди нападението над магистрат

Чете се за: 00:57 мин.
У нас
прокурорската колегия всс осъди нападението магистрат
Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет категорично осъжда недопустимото физическо нападение срещу Иво Илиев – прокурор в Софийска градска прокуратура.

"Считаме, че това е посегателство не само срещу прокурор Илиев, но и срещу Прокуратурата на Република България, съдебната власт и върховенството на закона. Изразяваме увереност, че компетентните органи възможно най-скоро ще установят извършителя на това недопустимо от човешка и морална гледна точка действие и срещу него ще бъде приложен закона с цялата му строгост. Изказваме подкрепа и съпричастност към прокурор Илиев и неговото семейство", се казва в съобщение на иституцията до медиите.

#нападение над прокурор #Иво Илиев #ВСС

