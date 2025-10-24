БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Седем граждански организации осъдиха нападението над прокурор Илиев и поискаха становище от ВСС

У нас
Седем граждански организации изпратиха писмо до Висшия съдебен съвет, в което го призовават да проведе извънредно заседание, за да изрази институционалната си подкрепа към пребития жестоко прокурор Иво Илиев.

Фондация „Антикорупционен фонд“, Български адвокати за правата на човека, Български институт за правни инициативи, Български хелзинкски комитет, Институт за пазарна икономика, Инициатива „Правосъдие за всеки“ и Програма „Достъп до информация“ настояват ВСС да обсъди състоянието на независимостта на съдебната власт.

На 20 октомври 2025 г. беше нападнат прокурорът от Софийска градска прокуратура (до месец юни и заместник на градския прокурор и ръководител на Криминалния отдел в СГП) Иво Илиев.

"Нападението е квалифицирано от властите като опит за убийство и публично известната информация за него разкрива почерка на акт на организираната престъпност. Бруталното физическо посегателство срещу прокурор, което съдържа всички външни белези на мафиотско покушение, засяга не само пострадалия и неговите близки, но и влече със себе си смразяващ ефект върху цялата съдебна система. Нещо повече, то показва една ескалация на атаките срещу съдебната власт, която е недопустима за държава членка на Европейския съюз, в която водещ принцип е разделението на властите и независимостта на съдебната власт. На този фон ненормално, необяснимо и крайно смущаващо е поведението на Висшия съдебен съвет (ВСС) и Прокуратурата на Република България (ПРБ), които напълно игнорират не само конкретната тежка криминална атака срещу един магистрат, но и проявлението ѝ спрямо всички останали негови колеги", пишат в писмото си седемте организации.

"ПРБ, която само преди броени дни реагира със светкавична остра институционална позиция срещу становището на Наказателната колегия на Върховния касационен съд за нелегитимността на фактически изпълняващия към момента функциите главен прокурор, сега не намира за необходимо да излъчи никакво послание към прокурорите и обществото, дори и на елементарна емпатия. ВСС, в двете си колегии, се занимава с банални текущи задачи като награждаване на свои членове и избор на административни ръководители. Макар да си даваме ясна сметка, че с действията си управляващите съдебната система отдавна са изгубили всякакъв професионален усет и обществено доверие, оставянето без реакция на подобно престъпление срещу магистрат минава всякакви граници на допустимо институционално поведение", подчертават в становището си организациите.

Вижте целия текст на писмото тук.

