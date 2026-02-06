Променливо време с валежи и застудяване през следващите дни

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
През нощта ще бъде облачно и на много места в западната половина от страната ще има валежи от дъжд.

Ще бъде почти тихо. Минимални температури ще бъдат между 1° и 6°, в София – около 4°. Ще духа слаб, в Североизточна България до умерен западен вятър.

Утре облачността ще бъде променлива, по-често значителна. На отделни места в Западна и Централна България ще превали слаб дъжд. Максималните температури отново ще бъдат в широк интервал от 5° - 10° в Северна България, до 15° - 17° в крайните югозападни райони, в София около 11°.

По Черноморието ще остане облачно, но без валежи. Ще духа слаб до умерен западен вятър. Максималните температури ще бъдат между 9° и 12°.

В планините ще бъде предимно облачно с валежи от дъжд, над 1500-1600 метра – валежите ще бъдат от сняг. Ще духа силен северозападен вятър. Максималните температури в курортите ни ще бъдат от 2° на Алеко до 7° в Боровец и 10° в Банско.

С валежи от дъжд ще бъде на много места в Европа. Ще вали в Централите части на континента, на места във Франция и на Британските острови, както и в южната половина от Пиринеите. В северните райони там ще има валежи и от сняг. Валежи от дъжд ще обхванат много райони от Балканите, като значителни по количество се очаква да бъдат Адриатическото крайбрежие, на места придружени и от гръмотевици.

У нас в неделя на отделни места, главно в Южна, по-късно и в Източна България ще има слаби валежи от дъжд. Дневните температури ще започнат да се понижават.

В началото на новата седмица в Северна България и високите котловинни полета ще има валежи от сняг, а в Южна от дъжд. В планините също ще вали сняг и по планинските проходи ще има снежни виелици и навявания. Температурите още ще се ще се понижат и във вторник минималните ще бъдат предимно между минус 4° и 1°, а максималните - между 2° и 7°.

Валежите значително ще намалеят, ще започне и слабо затопляне. В сряда сутринта в низините и котловините ще има мъгла или ниска облачност, но през деня ще има и слънчеви часове, а дневните температури ще се повишат.

