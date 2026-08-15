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Променят се маршрутите на градския транспорт в кв. "Кремиковци" с пускането на новия участък от метрото

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Променят се маршрутите на градския транспорт в кв. "Кремиковци" с пускането на новия участък от метрото
Снимка: Десислава Кулелиева, БНТ
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Променят се маршрутите на градския транспорт в квартал "Кремиковци" с пускането на новия участък от метрото, съобщиха от пресцентъра на Столичната община. Промените влизат в сила от днес и целят по-добра свързаност на крайните квартали с метрото и центъра.

Променят се маршрутите на автобуси № 117 и 118. Автобусна линия № 117 от гр. Бухово и автобусна линия № 118 от с. Желява ще бъдат с променени маршрути, като ще осигуряват връзка с новата метростанция "Ген. Владимир Вазов", като за целта от пътния възел на бул. "Ботевградско шосе"/бул. "Владимир Вазов", линиите ще се преминават направо по бул. "Владимир Вазов", наляво по ул. "Станислав Доспевски" и наляво по ул. "Летоструй", до Автостанция "Изток", двупосочно. В променения участък, автобусите ще спират на всички съществуващи спирки.

За по-ясна организация на маршрутната мрежа се променят номерата на две автобусни линии – № 12 става № 112, а автобусна линия № 90 става № 115. Така новата номерация на линиите в район "Кремиковци" ги обединява в обща група – № 112, № 115, № 117, № 118 и № 119, обслужваща направленията в тази част на града.

Спирките на наземния транспорт, намиращи се в обсега на новите спирки на метрото, получават наименования, сходни с името на съответната метростанция, с което пътниците ще бъдат улеснени при прекачването между автобуси и метрото. Част от спирките по направленията към София стават "по желание".

Променя се и статутът на междинните спирки по маршрутите на автобусни линии № 112, 115, 117, 118 и 119. Част от междинните спирки по линиите, с изключение на крайните, разположени по бул. "Ботевградско шосе" след Околовръстния път и Северната скоростна тангента, ще бъдат със статут "по желание". Това означава, че автобусът ще спира на тези спирки, само когато има пътник, който предварително е сигнализирал, че желае да слезе или да се качи.

Целта на промените е новите метростанции да се превърнат в удобни транспортни връзки за хората от крайните квартали и населените места в североизточната част на София. Така автобусният транспорт ще осигурява по-бърз достъп до метрото, а оттам – по-добра и удобна връзка с центъра и останалите части на града, посочват от Общината.

#квартал "Кремиковци" #район "Кремиковци" #разширение на метрото #нова линия на метрото #градски автобуси

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