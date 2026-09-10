БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Протест на роботи в Полша с искане за регулации за искуствения интелект

Ива Стойкова от Ива Стойкова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 00:40 мин.
По света
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Роботи срещу изкуствения интелект. Около 30 робота - от хуманоидни до четириноги машини протестираха във Варшава с искане за регулации и защита на работните места.

Един от роботите дори отговори на въпроси на агенция „Франс прес“. Организаторите на акцията обясниха, че целта им не е да спре технологичния процес, а да се предизвика обществена дискусия за влиянието на изкуствения интелект и роботизацията на пазара на труда. От полското Министерство на цифровизацията заявиха, че целите на ведомството съвпадат с притесненията на хората и човекът остава на първо място.

# изкуствен интелект #роботи #Полша #протест

Последвайте ни

ТОП 24

Две момчета - на 17 и 18 години, загинаха при тежка катастрофа на пътя Смолян - Смилян
1
Две момчета - на 17 и 18 години, загинаха при тежка катастрофа на...
Кабинетът обединява пътните и контролни агенции в една структура
2
Кабинетът обединява пътните и контролни агенции в една структура
Георги Стайков: Българските ученици не ходят на училище, а ходят до училище
3
Георги Стайков: Българските ученици не ходят на училище, а ходят до...
ЦСКА полетя за едно полувреме срещу Левски по пътя към Суперкупата на България
4
ЦСКА полетя за едно полувреме срещу Левски по пътя към Суперкупата...
Одобриха промени в Кодекса на труда, въвежда се нов механизъм за минималната заплата
5
Одобриха промени в Кодекса на труда, въвежда се нов механизъм за...
Митничари на „Лесово“ задържаха пет контрабандни надуваеми лодки
6
Митничари на „Лесово“ задържаха пет контрабандни...

Най-четени

Доживотен затвор за шофьора на автобуса, причинил смъртта на двамата полицаи в Бургас
1
Доживотен затвор за шофьора на автобуса, причинил смъртта на...
Председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен пристига на двудневно посещение в Гренландия
2
Председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен пристига на двудневно...
Двойно убийство и самоубийство в Исперих
3
Двойно убийство и самоубийство в Исперих
Полицията в Генерал Тошево задържа 74-годишен мъж за побой над дете
4
Полицията в Генерал Тошево задържа 74-годишен мъж за побой над дете
Гледайте по БНТ 3 финала на световното първенство по Сока 6
5
Гледайте по БНТ 3 финала на световното първенство по Сока 6
Екзитпол: "Алтернатива за Германия" печели с над 44% вота в провинция Саксония-Анхалт
6
Екзитпол: "Алтернатива за Германия" печели с над 44% вота...

Още от: Европа

Заради дрон над Молдова забавиха излитането на самолета на Зеленски
Заради дрон над Молдова забавиха излитането на самолета на Зеленски
В Париж беше подписан меморандум между българска и френска компания В Париж беше подписан меморандум между българска и френска компания
Чете се за: 01:22 мин.
Силни бури и проливни дъждове в Словения, издаден е оранжев код за опасност Силни бури и проливни дъждове в Словения, издаден е оранжев код за опасност
Чете се за: 02:37 мин.
Самолетът на Зеленски едва не е бил ударен от дрон при излитането от Молдова за Норвегия Самолетът на Зеленски едва не е бил ударен от дрон при излитането от Молдова за Норвегия
Чете се за: 01:40 мин.
Среща на върха по въпросите на Космоса в Париж Среща на върха по въпросите на Космоса в Париж
Чете се за: 01:05 мин.
Последно сбогом с краля на Норвегия Харалд V Последно сбогом с краля на Норвегия Харалд V
Чете се за: 01:05 мин.

Водещи новини

В Париж беше подписан меморандум между българска и френска компания
В Париж беше подписан меморандум между българска и френска компания
Чете се за: 01:22 мин.
По света
Преди президентските избори учредяват инициативен комитет, издигащ кандидатурите на Гюров и Кандев Преди президентските избори учредяват инициативен комитет, издигащ кандидатурите на Гюров и Кандев
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Строежът на магистрала „Хемус“: Иван Шишков на среща във Велико Търново с местната власт Строежът на магистрала „Хемус“: Иван Шишков на среща във Велико Търново с местната власт
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Реч на Доналд Тръмп: Необичайна конвенция на републиканската партия Реч на Доналд Тръмп: Необичайна конвенция на републиканската партия
Чете се за: 02:47 мин.
По света
Заради дрон над Молдова забавиха излитането на самолета на Зеленски
Чете се за: 00:42 мин.
По света
Военни дронове доставят помощи в Непал: Храна, вода и лекарства за...
Чете се за: 03:22 мин.
По света
Превенция срещу ранните бракове: В Бургас се провежда обучение сред...
Чете се за: 02:35 мин.
У нас
В навечерието на 15 септември варненското училище „Добри...
Чете се за: 03:55 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ