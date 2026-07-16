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Протест пред сградата на Висшия адвокатски съвет

Алекс Христов от Алекс Христов
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Протест пред сградата на Висшия адвокатски съвет
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Протест пред сградата на Висшия адвокатски съвет. Поводът за протеста на адвокатите е непрозрачният избор на представител на адвокатурата в Комисията за противодействие на корупцията. Става дума за процедурата, в която бяха обсъждани кандидатурите на адвокат Милен Шопов и адвокат Милена Калчева.

Протестиращите обясниха, че това е поредният случай, в който без допитване до колегите и без достатъчна прозрачност е извършен избор на кандидат, който не е широко познат в професионалната общност.

Техните искания са за прозрачност, отчетност, за чуване на мнението на българските адвокати и за вземане на решения в интерес на адвокатската общност и на обществото, а не в частни или тесни корпоративни интереси.

В края на юни се проведе изслушване на кандидатите, тогава Висшият адвокатски съвет избра за член на Комисията за противодействие на корупцията - Милен Шопов. БНТ се свърза с адвокат Милен Шопов, който заяви, че не намира за необходимо да коментира темата.

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