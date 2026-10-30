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Проверки в реално време предотвратяват неоснователни плащания на лекарства по НЗОК

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Проверки в реално време предотвратяват неоснователни плащания на лекарства по НЗОК
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Контрол в реално време на лекарствените продукти по НЗОК предотвратява неоснователни плащания, съобщиха от Министерството на здравеопазването.

Националната здравноинформационна система (НЗИС) стартира контрол в реално време на продуктовия код при отпускането на лекарствени продукти, заплащани от Здравната каса. Дигиталната проверка ще установява всяко несъответствие между физическата опаковка и отчетения лекарствен продукт в момента на неговото отпускане, с което се заменя досегашният последващ контрол.

Мярката се въвежда след като при проверки в 21 аптеки в 12 области на страната бяха констатирани случаи, при които националният номер на медикаментите не съответства на кода, като размерът на неоснователно получените средства от бюджета надхвърля 1 млн. евро.

Новата система променя изцяло алгоритъма на обслужване на предписанията в аптечната мрежа. При обработката на рецептата съответният аптечен софтуер автоматично сканира 2D кода на опаковката и препраща съдържащия се в него GTIN код директно към НЗИС, едновременно с останалите данни за изпълнението.

В същия момент централната система извършва незабавна автоматична сверка на изпратения код с националния номер на предписания и отчетен лекарствен продукт. В случай че бъде установено каквото и да е разминаване между физическия продукт и софтуерните данни, системата генерира своевременно съобщение за грешка и автоматично отхвърля трансакцията. По този начин отпускането се блокира напълно още на гишето преди фармацевтът да е финализирал продажбата и пациентът да е напуснал обекта.

„Всяка опаковка, платена с публични средства, вече се проверява в момента, в който излиза от аптеката. Така контролът предотвратява злоупотребите, вместо да ги установява със закъснение. Добросъвестните аптеки няма да усетят промяна в работата си“, заяви д-р Владимир Даскалов, управител на НЗОК.

Досега подобни несъответствия се идентифицираха на етап последващ контрол, месеци след извършване на плащанията.

Новата функционалност надгражда автоматичното отчитане на изпълнените рецепти, въведено в началото на 2026 г. По данни на „Информационно обслужване“ АД внедряването му, заедно с онлайн контрола при предписване, вече е довело до намаляване на грешките при отпускане на лекарства по НЗОК с над 98%.

#лекарства по здравна каса #съответствие със системата #контрол в реално време #система #НЗОК

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