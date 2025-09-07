БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
За първи път: Русия удари правителствената сграда в Украйна
ПСЖ остана без две от звездите си за месец

Спорт
И двамата футболисти получиха травми по време на квалификациите за Мондиал 2026.

Пари Сен Жермен
Снимка: БТА
Нападателят на Пари Сен Жермен Усман Дембеле ще отсъства от игра около шест седмици поради контузия в подколянното сухожилие, докато крилото Дезире Дуе ще бъде извън терените около четири седмици поради проблем с прасеца, съобщиха от френския клуб.

Двамата футболисти получиха контузиите при победата на националния отбор на Франция с 2:0 над Украйна в квалификационен мач за световното първенство, игран в Полша в петък. Дуе беше заменен от Дембеле на полувремето, но 28-годишният футболист по-късно напусна терена, накуцвайки.

Франция потегли успешно в квалификациите за Мондиал 2026

Дембеле, един от фаворитите за спечелването на "Златната топка" тази година, изигра ключова роля за парижани през миналия сезон, в който те спечелиха требъл. Нападателят отбеляза 35 гола и направи 16 асистенции в 53 мача за Пари Сен Жермен във всички турнири.

"Усман Дембеле получи сериозна контузия на дясното подколянно сухожилие. Очаква се той да отсъства около шест седмици. Също така, Дезире Дуе получи травма - разтежение на десния прасец и ще отсъства около четири седмици", обясниха от френския тим.

Пари Сен Жермен ще бъде домакин на Ланс в следващия си двубой от Лига 1 на 14 септември, а три дни по-късно ще започне защитата на титлата си в Шампионската лига с мач срещу Аталанта.

Националният отбор на Франция приема Исландия в среща от група D на квалификациите за Мондиал 2026 във вторник.

#ФК Пари Сен Жермен #Дезире Дуе #Усман Дембеле

