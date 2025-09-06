БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Франция потегли успешно в квалификациите за Мондиал 2026

Дженаро Гатузо пък дебютира на поста на селекционер на Италия с разгромна победа над Естония.

Национален отбор на Франция по футбол
Снимка: БТА
Слушай новината

Франция победи с 2:0 като гост Украйна в мач от квалификационна група "D" за Мондиал 2026. В полския град Краков голове на Майкъл Олисе и Килиан Мбапе във всяко от двете полувремена осигуриха успешното начало за "петлите" в кампанията за класиране на световното първенство в Северна Америка.

Халфът на Байерн откри резултата още в десетата минута с десетия си гол за националния отбор след асистенция на Брадли Баркола, а звездата на Реал Мадрид оформи крайния резултат осем минути преди последния съдийски сигнал.

След почивката Иля Забарни и Иван Калужни бяха най-близо до попадението от състава на домакините. През второто полувреме в игра се появи и Усман Дембеле, който пропусна да направи победата за финалиста от Мондиал 2022 по-изразителна.

Франция има само едно поражение в последните си 22 квалификационни мача за Световни първенства.

В другата среща от тази група Исландия победи с 5:0 у дома Азербайджан.

В група "I" Италия разгроми с 5:0 гостите от Естония при дебюта на новия си селекционер Дженаро Гатузо. Всичките попадения бяха реализирани през второто полувреме. Мойзе Кен, Матео Ретеги, разписал се два пъти, Джакомо Разпадори и Алесандро Бастони бяха точни във вратата на гостите между 58-ата и 90-ата минута.

Ретеги се отличи с две асистенции, а "адзурите" имат 6 точки на третото място в групата, където лидер е Норвегия с пълен актив от 12 пункта.

В другата среща Израел победи лесно с 4:0 като гост Молдова и е на втора позиция с 9 точки. Защитникът на българския шампион Лудогорец Идан Нахмиас беше титуляр за гостите.

Швейцария не срещна трудности у дома срещу Косово и победи без проблеми с 4:0 в група "В". Защитникът на ЦСКА София Лумбар Делова започна в стартовите 11 за гостите.

Словения направи равенство 2:2 на свой терен срещу Швеция в другата среща от същата група. Антъни Еланга и Ясин Аяри на два пъти даваха аванс в полза на скандинавците, но попадения на Санди Ловрич и Жан Випотник през второто полувреме осигуриха равенството за словенците.

Бившият защитник на Лудогорец Жан Карничник беше титуляр за Словения.

В група "С" на световните квалификации Дания завърши наравно 0:0 пред собствена публика срещу Шотландия, докато Гърция победи категорично с 5:1 гостуващия Беларус.

Чехия се наложи с 2:0 като гост над Черна гора, а Хърватия спечели с минималното 1:0 срещу домакина Фарьорски острови в група "L". Чехите са на първо място в класирането с 12 точки, докато хърватският отбор има пълен актив от 9 пункта на втора позиция. Чехия е с два изиграни двубоя повече.

#Световни квалификации по футбол в зона Европа #Национален отбор на Италия по футбол #национален отбор на Франция по футбол

