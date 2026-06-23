ПСЖ следи Кефрен Тюрам, а бъдещето на Коло Муани в Ювентус остава основна тема

Френският шампион проявява интерес към халфа на „бианконерите“, докато торинци продължават преговорите за задържането на нападателя Рандал Коло Муани
Летният трансферен прозорец може да се окаже изключително динамичен за Ювентус, след като Пари Сен Жермен е насочил вниманието си към полузащитника Кефрен Тюрам, съобщава „Гадзета дело Спорт“.
Френският национал е сред футболистите, които са впечатлили с развитието си през последните два сезона. Според изданието ПСЖ вижда в него подходящо попълнение за халфовата линия на отбора на Луис Енрике, а самият играч не е безразличен към възможността да се завърне във Франция.
Тюрам пристигна в Торино през лятото на 2024 година срещу около 20 милиона евро, а към момента пазарната му стойност е значително по-висока. Евентуална продажба би донесла сериозна печалба на Ювентус и би помогнала на клуба да изпълни финансовите си цели преди края на отчетния период.
Паралелно с това ръководството на „Старата госпожа“ продължава разговорите с ПСЖ относно бъдещето на Рандал Коло Муани. Нападателят вече е заявил желанието си да остане в Торино, но двата клуба все още търсят формула за окончателно споразумение.
Според информацията френският национал тежи в счетоводния баланс на ПСЖ с около 36 милиона евро, което прави постоянен трансфер на стойност под 40 милиона трудно осъществим. Една от обсъжданите възможности е нов наем с последващо задължително откупуване през следващото лято.
Макар сделките за Коло Муани и Тюрам да не са пряко обвързани, в Италия смятат, че развитието по едната може да окаже влияние върху другата в заключителната фаза на трансферния прозорец. За момента преговорите между Ювентус и ПСЖ продължават, а бъдещето и на двамата френски футболисти остава отворен въпрос.