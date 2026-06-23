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ПСЖ следи Кефрен Тюрам, а бъдещето на Коло Муани в Ювентус остава основна тема

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Чете се за: 02:12 мин.
Спорт
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Френският шампион проявява интерес към халфа на „бианконерите“, докато торинци продължават преговорите за задържането на нападателя Рандал Коло Муани

ПСЖ следи Кефрен Тюрам, а бъдещето на Коло Муани в Ювентус остава основна тема

Летният трансферен прозорец може да се окаже изключително динамичен за Ювентус, след като Пари Сен Жермен е насочил вниманието си към полузащитника Кефрен Тюрам, съобщава „Гадзета дело Спорт“.

Френският национал е сред футболистите, които са впечатлили с развитието си през последните два сезона. Според изданието ПСЖ вижда в него подходящо попълнение за халфовата линия на отбора на Луис Енрике, а самият играч не е безразличен към възможността да се завърне във Франция.

Тюрам пристигна в Торино през лятото на 2024 година срещу около 20 милиона евро, а към момента пазарната му стойност е значително по-висока. Евентуална продажба би донесла сериозна печалба на Ювентус и би помогнала на клуба да изпълни финансовите си цели преди края на отчетния период.

Паралелно с това ръководството на „Старата госпожа“ продължава разговорите с ПСЖ относно бъдещето на Рандал Коло Муани. Нападателят вече е заявил желанието си да остане в Торино, но двата клуба все още търсят формула за окончателно споразумение.

Според информацията френският национал тежи в счетоводния баланс на ПСЖ с около 36 милиона евро, което прави постоянен трансфер на стойност под 40 милиона трудно осъществим. Една от обсъжданите възможности е нов наем с последващо задължително откупуване през следващото лято.

Макар сделките за Коло Муани и Тюрам да не са пряко обвързани, в Италия смятат, че развитието по едната може да окаже влияние върху другата в заключителната фаза на трансферния прозорец. За момента преговорите между Ювентус и ПСЖ продължават, а бъдещето и на двамата френски футболисти остава отворен въпрос.

#ФК Пари Сен Жермен #ФК Ювентус #Кефрен Тюрам

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