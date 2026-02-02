ПСЖ спечели визитата си на Страсбург, Хакими получи червен картон

С десет души на терена Пари Сен Жермен отбеляза късен победен гол, за да спечели с 2:1 като гост на Страсбург в среща от 20-ия кръг и да се завърне на върха на Лига 1.

Нуно Мендеш донесе важните точки за тима в 81-ата минута, шест след като шампионите останаха с човек по-малко заради червен картон на десния бек Ашраф Хакими. Сени Маюлу изведе ПСЖ напред в резултата в 22-ата минута, една минута след като Хоакин Паникели от Страсбург пропусна от дузпа, която беше спасена от вратаря Матвей Сафонов. Но домакините се нуждаеха само от пет минути, за да изравнят чрез Гела Дуе, чийто по-малък брат, френският национал Дезире, влезе на почивката за гостите.

ПСЖ игра последните 15 минути с 10 души, след като Хакими беше изгонен за грубо нарушение срещу Паникели. Футболист номер 1 на Африка за годината първоначално получи жълт картон, но той беше променен на червен след проверка със системата за видеоарбитраж (ВАР).

Изгонването на Хакими, който ще пропусне срещата с Олимпик Марсилия следващата неделя, принуди Уорън Заир-Емери да се върне обратно на позицията десен бек. Именно след пробив по фланга и последвалото центриране Мендеш отбеляза с глава девет минути преди края на мача.

След победата парижани имат 48 точки, с две пред втория Ланс, докато Страсбург остана на седмо място с 30 точки.