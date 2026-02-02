БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
10
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Лудогорец матира Левски и отпътува със Суперкупата за...
Чете се за: 04:15 мин.
Убийството в Петрохан: Полицията е установила...
Чете се за: 06:50 мин.
Президентът Илияна Йотова пред ПП-ДБ: Трябва да отговорим...
Чете се за: 08:00 мин.
Правната комисия в НС реши: Секциите в страните извън ЕС...
Чете се за: 01:07 мин.
Президентът Йотова пред ГЕРБ-СДС: Предстоят ни трудни...
Чете се за: 05:00 мин.
Важно за шофьорите: От днес влиза в сила новата...
Чете се за: 00:37 мин.
Месец януари през фотообектива на Десислава Кулелиева...
Чете се за: 08:35 мин.
DARA: Подкрепата ме накара да остана в битката за...
Чете се за: 02:22 мин.
Затопляне с усещане за пролет до края на февруари, снегът...
Чете се за: 03:37 мин.
Разследват от убийство до ритуално самоубийство на трима...
Чете се за: 01:00 мин.

ЗАПАЗЕНИ

ПСЖ спечели визитата си на Страсбург, Хакими получи червен картон

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:00 мин.
Спорт
Запази

Столичани се завърнаха на върха във френската Лига 1.

псж спечели визитата страсбург хакими получи червен картон
Снимка: БТА
Слушай новината

С десет души на терена Пари Сен Жермен отбеляза късен победен гол, за да спечели с 2:1 като гост на Страсбург в среща от 20-ия кръг и да се завърне на върха на Лига 1.

Нуно Мендеш донесе важните точки за тима в 81-ата минута, шест след като шампионите останаха с човек по-малко заради червен картон на десния бек Ашраф Хакими. Сени Маюлу изведе ПСЖ напред в резултата в 22-ата минута, една минута след като Хоакин Паникели от Страсбург пропусна от дузпа, която беше спасена от вратаря Матвей Сафонов. Но домакините се нуждаеха само от пет минути, за да изравнят чрез Гела Дуе, чийто по-малък брат, френският национал Дезире, влезе на почивката за гостите.

ПСЖ игра последните 15 минути с 10 души, след като Хакими беше изгонен за грубо нарушение срещу Паникели. Футболист номер 1 на Африка за годината първоначално получи жълт картон, но той беше променен на червен след проверка със системата за видеоарбитраж (ВАР).

Изгонването на Хакими, който ще пропусне срещата с Олимпик Марсилия следващата неделя, принуди Уорън Заир-Емери да се върне обратно на позицията десен бек. Именно след пробив по фланга и последвалото центриране Мендеш отбеляза с глава девет минути преди края на мача.

След победата парижани имат 48 точки, с две пред втория Ланс, докато Страсбург остана на седмо място с 30 точки.

#Лига 1 2025/2026 #ФК Страсбург #Ашраф Хакими #ПСЖ

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Затопляне с усещане за пролет до края на февруари, снегът постепенно се топи
1
Затопляне с усещане за пролет до края на февруари, снегът...
Разследват от убийство до ритуално самоубийство на трима мъже до хижа “Петрохан”
2
Разследват от убийство до ритуално самоубийство на трима мъже до...
Трагедията в хижа "Петрохан": Установени са следи от куршуми в главите на тримата убити
3
Трагедията в хижа "Петрохан": Установени са следи от...
DARA: Подкрепата ме накара да остана в битката за "Евровизия"
4
DARA: Подкрепата ме накара да остана в битката за...
Лудогорец матира Левски и отпътува със Суперкупата за Разград
5
Лудогорец матира Левски и отпътува със Суперкупата за Разград
Убийството в Петрохан: Полицията е установила "мотиви на секта" в случая
6
Убийството в Петрохан: Полицията е установила "мотиви на...

Най-четени

Оранжев код за обилни снеговалежи в почти цяла България е валиден за утре
1
Оранжев код за обилни снеговалежи в почти цяла България е валиден...
DARA ще представи България на „Евровизия 2026“
2
DARA ще представи България на „Евровизия 2026“
Започва драстично застудяване, сняг ще вали в неделя
3
Започва драстично застудяване, сняг ще вали в неделя
До -14° утре: В сила е предупреждение за ледено време
4
До -14° утре: В сила е предупреждение за ледено време
Румен Радев в "Панорама": Партия ще правим след изборите
5
Румен Радев в "Панорама": Партия ще правим след изборите
Ниагарският водопад замръзна: САЩ остават в плен на арктически студове
6
Ниагарският водопад замръзна: САЩ остават в плен на арктически студове

Още от: Европейски футбол

Милан влезе в режим „Скудето“ и сломи Болоня
Милан влезе в режим „Скудето“ и сломи Болоня
Жоан Лапорта ще се кандидатира за нов мандат начело на Барселона Жоан Лапорта ще се кандидатира за нов мандат начело на Барселона
Чете се за: 00:42 мин.
Филип Кръстев пред трансфер в Гьозтепе Филип Кръстев пред трансфер в Гьозтепе
Чете се за: 01:57 мин.
Довиждане на шейховете Довиждане на шейховете
Чете се за: 04:35 мин.
Фюлкруг се прицели в място в състава на Германия за Мондиал 2026 Фюлкруг се прицели в място в състава на Германия за Мондиал 2026
Чете се за: 01:50 мин.
Янис Карабельов е близо до трансфер в Рапид Букурещ Янис Карабельов е близо до трансфер в Рапид Букурещ
Чете се за: 01:45 мин.

Водещи новини

Убийството в Петрохан: Полицията е установила "мотиви на секта" в случая
Убийството в Петрохан: Полицията е установила "мотиви на...
Чете се за: 06:50 мин.
У нас
Политически консултации: За президента Йотова общата цел е провеждането на честни избори Политически консултации: За президента Йотова общата цел е провеждането на честни избори
Чете се за: 05:47 мин.
У нас
До какви опасности могат да доведат предизвикателствата към децата в интернет До какви опасности могат да доведат предизвикателствата към децата в интернет
Чете се за: 04:37 мин.
У нас
Лудогорец матира Левски и отпътува със Суперкупата за Разград Лудогорец матира Левски и отпътува със Суперкупата за Разград
Чете се за: 04:15 мин.
Спорт
Задържаха мъж и жена, изтезавали животни, за да продават видеата
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Съдът отмени условната присъда на прокурорския син от Перник
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
"Референдум": Неизпълнените обещания най-много отблъскват...
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
Убит е Сейф ал-Ислам - син на бившия либийски лидер Муамар Кадафи
Чете се за: 01:50 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ