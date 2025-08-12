БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
Военен дрон изплува на плаж в Созопол (СНИМКИ)
Чете се за: 00:22 мин.
Претърсват търговци на оръжие у нас заради съмнения, че...
Чете се за: 01:20 мин.
Пожарът над Илинденци навлезе в Национален парк Пирин
Чете се за: 00:45 мин.
"Един политик тръгва да си прави държавни магазини с...
Чете се за: 09:02 мин.
16 000 декара изпепели големият пожар край Сунгурларе -...
Чете се за: 02:15 мин.

ПСЖ забрани на Донарума дори да тренира с първия отбор

Станко Димов
Всичко от автора
Чете се за: 01:45 мин.
Спорт
Отново драми с вратаря при подновяването на договора му.

Джанлуиджи Донарума
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Шампионът на Европа ПСЖ прави всичко възможно да се раздели с Джанлуиджи Донарума в близките дни. Италианският национал изпадна в немилост в Париж, след като отказа да поднови договора си с клуба, който изтича през юни 2026 г. От френския шампион са категорични, че няма да позволят Донарума да си тръгне със свободен трансфер след 12 месеца и упорито му търсят нов клуб още сега.

ПСЖ вече намери заместник на Донарума, като привлече за над 40 млн. евро Люка Шевалие от Лил. Французите са готови да пуснат Донарума срещу 20-30 млн. евро, като интерес към стража има от страна на Манчестър Юнайтед, Манчестър Сити и Челси. На този етап обаче липсват конкретни оферти към италианския национал.

Донарума не само остана извън състава на ПСЖ за двубоя за Суперкупата на Европа срещу Тотнъм в Удине в сряда вечер, но дори не му е позволено да тренира с първия отбор.

Медиите в Италия съобщиха и за възможна директна размяна с Милан за Майк Менян, но проблем остава огромната заплата на италианския национал – 12 млн. евро.

Това е пореден случай с драматичен развой за Донарума, който през 2021 г. напусна Милан със свободен трансфер, след като не се разбра с ръководството на „росонерите“ за нов договор.

#Джанлуиджи Донарума #ПСЖ

