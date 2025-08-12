ПСЖ забрани на Донарума дори да тренира с първия отбор

Шампионът на Европа ПСЖ прави всичко възможно да се раздели с Джанлуиджи Донарума в близките дни. Италианският национал изпадна в немилост в Париж, след като отказа да поднови договора си с клуба, който изтича през юни 2026 г. От френския шампион са категорични, че няма да позволят Донарума да си тръгне със свободен трансфер след 12 месеца и упорито му търсят нов клуб още сега.

ПСЖ вече намери заместник на Донарума, като привлече за над 40 млн. евро Люка Шевалие от Лил. Французите са готови да пуснат Донарума срещу 20-30 млн. евро, като интерес към стража има от страна на Манчестър Юнайтед, Манчестър Сити и Челси. На този етап обаче липсват конкретни оферти към италианския национал.

Донарума не само остана извън състава на ПСЖ за двубоя за Суперкупата на Европа срещу Тотнъм в Удине в сряда вечер, но дори не му е позволено да тренира с първия отбор.

Медиите в Италия съобщиха и за възможна директна размяна с Милан за Майк Менян, но проблем остава огромната заплата на италианския национал – 12 млн. евро.

Това е пореден случай с драматичен развой за Донарума, който през 2021 г. напусна Милан със свободен трансфер, след като не се разбра с ръководството на „росонерите“ за нов договор.