ПСЖ задържа Луис Енрике с нов дългосрочен договор

Пари Сен Жермен е все по-близо до удължаване на договора на старши треньора Луис Енрике, съобщава журналистът Бен Джейкъбс. Според информацията двете страни водят напреднали разговори, а новото споразумение се очаква да бъде с продължителност от четири години.

На този етап подписването вероятно ще бъде отложено до края на сезона, тъй като испанският специалист е изцяло концентриран върху предстоящите предизвикателства пред отбора, сред които битката за трофеите в Лига 1 и Шампионската лига.

55-годишният Луис Енрике пое ПСЖ през 2023 година, а настоящият му контракт е валиден до лятото на 2027-а. Под негово ръководство парижани постигнаха сериозни успехи както на вътрешната сцена, така и в Европа. Тимът спечели два пъти титлата във Франция и Купата на страната, три пъти Суперкупата на Франция, а също така триумфира в Шампионската лига и Суперкупата на УЕФА.