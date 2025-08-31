ПСЖ записа изразителна победа при визитата си на Тулуза

Пари Сен Жермен записа трета поредна победа във френската Лига 1 от началото на сезона.

Шампионите спечелиха визитата си на Тулуза с 6:3 и са с пълен актив от 9 точки.

Парижани стартираха ударно и вкара четири гола през първата част чрез Жоао Невеш (7’, 14’), Брадли Баркола (9’) и Усман Дембеле (31’), който се разписа от дузпа.

До почивката домакините върнаха един гол чрез Чарли Кресуел (37’), а Касерес пропусна дузпа в добавеното време за Тулуза.

През второто полувреме Дембеле вкара нова дузпа, а Невеш оформи своя хеттрик в 78-а минута.

Тулуза се спаси донякъде от унижението и с два гола на Ян Г’боо (89’) и Алекси Воса (90’+1’) стигна до 3:6.