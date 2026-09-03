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Публикуваха резултатите от матурите през сесията август-септември

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Министерството на образованието и науката публикува резултатите от матурите през сесията август-септември, съобщиха от ведомството. Зрелостниците могат да направят справка в системата.

Общо 33 изпитни работи с идентични отговори на задачи от матурата по български език и литература са анулирани през лятната сесия, информират от МОН. Мярката за ограничаване възможността ученици да получават оценки при установяване на еднакво съдържание на част от въпросите със свободен отговор беше приложена за първи път на майската изпитна сесия. Целта на приетите промени в Наредбата за оценяване на резултатите от обучението на учениците бе да се защити трудът на всички зрелостници, които се подготвят добросъвестно и постигат резултатите си със собствени знания и усилия, поясняват от МОН.

От Министерството на образованието и науката информират, че зрелостниците, чиито работи са анулирани, имат право да се явят на следващи изпитни сесии.

Общо над 5700 зрелостници се явиха на матурата по български език и литература на 21 август. В лятната сесия участват тези, които не са били допуснати на минали изпити, по някаква причина са ги пропуснали или са получили слаба оценка при предишен държавен зрелостен изпит.

На втората матура по профилиращ предмет се явиха 1138 зрелостници, а на допълнителните – 209.

Зрелостниците имат право да се запознаят с оценените индивидуални изпитни работи през следващите три работни дни в училищата, в които са приключили обучението си в 12-ти клас.

#матурите през август #МОН #матури

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