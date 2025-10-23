БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
25-годишният Фахри, обвинен в тройното убийство на...
Чете се за: 01:57 мин.
Радев: "Коалиция Магнитски" е официализирана -...
Чете се за: 02:30 мин.
ГДБОП и френските власти разбиха група за трафик на...
Чете се за: 00:35 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Пукнатини стряскат родители в 93-то училище в София: опасна ли е сградата или само козметичен дефект?

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:07 мин.
Деца
Запази
сигнал пукнатини столично училище
Слушай новината

Родители от столичното 93-то СУ „Александър Теодоров–Балан“ в кв. „Гео Милев“ са сериозно притеснени заради големи пукнатини по стените на училището, които децата им забелязали още в началото на годината. По думите им, от втория етаж се вижда първият през една от фугите и достъпът до третия етаж вече е ограничен.

Според родители, през 2014 г. е имало технически доклад, според който сградата не отговаря на нормите за безопасност при земетресение. Те питат дали тогавашните предписания са изпълнени и защо през 2025 г. проблемът отново се появява.

Директорът Евдокия Гергова обяснява, че е научила за стария доклад едва сега, но през 2017 г. е имало сериозни ремонти – укрепване на основи и стълбища. На 4 март били открити нови пукнатини на третия етаж и веднага е подаден сигнал към район „Слатина“ и Столична община. От 17 октомври третият етаж е частично обезопасен, а учебният процес продължава.

Кметът на района, Георги Илиев, уверява, че специалисти следят ситуацията и до края на месеца ще има подробно конструктивно обследване, което да покаже дали има риск. Според него дилатационната фуга (част от конструкцията, която позволява движение при температурни промени) се е „активирала“, но причината тепърва се търси.

От „Метрополитен“ заявяват, че метрото няма общо – всички измервания са в нормите.

Столична община твърди, че пукнатините са в довършителните слоеве, а конструкцията е безопасна, като най-вероятната причина е лошо изпълнена фуга при стар ремонт.

Родителите обаче искат ясни доказателства и действия, защото безопасността на учениците е на първо място.

#пукнатини #училище

Последвайте ни

ТОП 24

Заради кражба в ябълкова градина НКЖИ уволни 10 служители
1
Заради кражба в ябълкова градина НКЖИ уволни 10 служители
Министрите на отбраната на България и Виетнам обсъдиха партньорството в областта на отбраната
2
Министрите на отбраната на България и Виетнам обсъдиха...
Медведев: Тръмп е "на бойната пътека" към Москва, приравнил се е с "лудата Европа"
3
Медведев: Тръмп е "на бойната пътека" към Москва,...
Тръмп срещу Путин: САЩ наложиха санкции на "Роснефт" и "Лукойл"
4
Тръмп срещу Путин: САЩ наложиха санкции на "Роснефт" и...
Кметът на Елин Пелин след протест срещу застрояването на река: Обвиненията са безпочвени
5
Кметът на Елин Пелин след протест срещу застрояването на река:...
Тройното убийство: Няма данни 25-годишният Фахри да е психичноболен
6
Тройното убийство: Няма данни 25-годишният Фахри да е психичноболен

Най-четени

Задържаха 45-годишната шофьорка, която прегази пешеходец и избяга
1
Задържаха 45-годишната шофьорка, която прегази пешеходец и избяга
Тръмп към Зеленски в Белия дом: Имаме напредък, мисля, че Путин също иска войната да спре
2
Тръмп към Зеленски в Белия дом: Имаме напредък, мисля, че Путин...
24-годишна жена загина при катастрофа
3
24-годишна жена загина при катастрофа
Ден след като взел книжка: 18-годишно момче предизвика катастрофа с 3 жертви край Бургас
4
Ден след като взел книжка: 18-годишно момче предизвика катастрофа с...
Почина бившият депутат от "Атака" Магдалена Ташева
5
Почина бившият депутат от "Атака" Магдалена Ташева
Тройно убийство в Бургаско - 25-годишен застреля леля си, майка си и сестра си
6
Тройно убийство в Бургаско - 25-годишен застреля леля си, майка си...

Още от: У нас

Нов онлайн тест показва колко дигитално грамотни сме – учители и ученици вече могат да се проверят сами
Нов онлайн тест показва колко дигитално грамотни сме – учители и ученици вече могат да се проверят сами
Полицаи от Козлодуй спасиха и осиновиха куче Полицаи от Козлодуй спасиха и осиновиха куче
Чете се за: 00:25 мин.
Сензори за качество на въздуха в Димитровградски училища Сензори за качество на въздуха в Димитровградски училища
Чете се за: 00:30 мин.
Новините 22.10.2025 г. Новините 22.10.2025 г.
Чете се за: 01:30 мин.
Институциите се обединяват срещу фалшивите намаления за Черния петък – как да не се подлъжеш по „офертите“ Институциите се обединяват срещу фалшивите намаления за Черния петък – как да не се подлъжеш по „офертите“
Чете се за: 01:15 мин.
130 години от откриването на паметника на Васил Левски – символът на свободата в сърцето на София 130 години от откриването на паметника на Васил Левски – символът на свободата в сърцето на София
Чете се за: 01:15 мин.

Водещи новини

25-годишният Фахри, обвинен в тройното убийство на семейството си, остава в ареста
25-годишният Фахри, обвинен в тройното убийство на семейството си,...
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
Радев: "Коалиция Магнитски" е официализирана - Пеевски управлява, Борисов изпълнява Радев: "Коалиция Магнитски" е официализирана - Пеевски управлява, Борисов изпълнява
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
ГДБОП и френските власти разбиха група за трафик на кокаин в Европа, има замесени българи ГДБОП и френските власти разбиха група за трафик на кокаин в Европа, има замесени българи
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
Бившият заместник-кмет на София Никола Барбутов остава в ареста Бившият заместник-кмет на София Никола Барбутов остава в ареста
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
Окончателно: НС ще избира шефа на ДАНС
Чете се за: 03:02 мин.
У нас
Тръмп срещу Путин: САЩ наложиха санкции на "Роснефт" и...
Чете се за: 03:55 мин.
По света
Росен Желязков: До 21 ноември трябва да се вземе генерално решение...
Чете се за: 02:12 мин.
У нас
Новият пакет санкции срещу Русия отекна и в Народното събрание
Чете се за: 05:50 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ