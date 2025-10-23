Пукнатини стряскат родители в 93-то училище в София: опасна ли е сградата или само козметичен дефект?

Родители от столичното 93-то СУ „Александър Теодоров–Балан“ в кв. „Гео Милев“ са сериозно притеснени заради големи пукнатини по стените на училището, които децата им забелязали още в началото на годината. По думите им, от втория етаж се вижда първият през една от фугите и достъпът до третия етаж вече е ограничен.

Според родители, през 2014 г. е имало технически доклад, според който сградата не отговаря на нормите за безопасност при земетресение. Те питат дали тогавашните предписания са изпълнени и защо през 2025 г. проблемът отново се появява.

Директорът Евдокия Гергова обяснява, че е научила за стария доклад едва сега, но през 2017 г. е имало сериозни ремонти – укрепване на основи и стълбища. На 4 март били открити нови пукнатини на третия етаж и веднага е подаден сигнал към район „Слатина“ и Столична община. От 17 октомври третият етаж е частично обезопасен, а учебният процес продължава.

Кметът на района, Георги Илиев, уверява, че специалисти следят ситуацията и до края на месеца ще има подробно конструктивно обследване, което да покаже дали има риск. Според него дилатационната фуга (част от конструкцията, която позволява движение при температурни промени) се е „активирала“, но причината тепърва се търси.

От „Метрополитен“ заявяват, че метрото няма общо – всички измервания са в нормите.

Столична община твърди, че пукнатините са в довършителните слоеве, а конструкцията е безопасна, като най-вероятната причина е лошо изпълнена фуга при стар ремонт.

Родителите обаче искат ясни доказателства и действия, защото безопасността на учениците е на първо място.