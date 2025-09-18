Пускат мобилно приложение за сигнали от деца в риск

Увеличават се сигналите за деца в риск. От Държавната агенция за закрила на детето съобщиха, че през миналата година при тях са постъпили над 6600 сигнала.

Теодора Иванова, директор на ДАЗД: "Най-често сигналите за насилие са за психическо насилие, но то, разбира се, акумулира след себе си и всички други видове насилие, като пренебрегване и неглижиране".

Сигналите за насилие са около 2000, в 60% от случаите е осъществено в семейството. Повечето жертви на насилие са момичета, показват данните на Агенцията за закрила на детето.

Омбудсманът Велислава Делчева поиска ефективни мерки срещу телесното наказание над деца. По нейни данни около 40% от родителите в България шамаросват децата си.

Велислава Делчева, омбудсман на България: "Всяко шесто от 10 деца на възраст между 2 и 14 години редовно е било подлагано на телесно наказание от страна на хората, които се грижат за него".

В рамките на втората национална кампания срещу насилието над и между деца "Бъди смел, бъди добър!", Агенцията за закрила на детето е разработила мобилното приложение "Syberkidz Patrol", чрез което децата ще могат да подават сигнали към експертите.

Борислав Гуцанов, министър на труда и социалната политика: "Всеки един, който има телефон, да може през тази платформа да съобщава за проблем, който той има – за насилие срещу него, какъвто и да е вид, или срещу друго дете“.

Агенцията за закрила на детето работи с много неправителствени организации, за да предпази децата и от киберпрестъпления.