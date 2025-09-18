БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Пловдив затваря центъра за движение на стари коли
Чете се за: 01:30 мин.
Щетите от пожара в Пирин са за над 16 милиона лева
Чете се за: 00:55 мин.
Проф. Ива Христова: Ваксината срещу варицела ще намали...
Чете се за: 03:37 мин.
Без вода в 7 квартала на София
Чете се за: 00:32 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Пускат мобилно приложение за сигнали от деца в риск

Альоша Шаламанов от Альоша Шаламанов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
Запази

"Syberkidz Patrol" ще заработи през октомври

пускат мобилно приложение сигнали деца риск
Слушай новината

Увеличават се сигналите за деца в риск. От Държавната агенция за закрила на детето съобщиха, че през миналата година при тях са постъпили над 6600 сигнала.

Теодора Иванова, директор на ДАЗД: "Най-често сигналите за насилие са за психическо насилие, но то, разбира се, акумулира след себе си и всички други видове насилие, като пренебрегване и неглижиране".

Сигналите за насилие са около 2000, в 60% от случаите е осъществено в семейството. Повечето жертви на насилие са момичета, показват данните на Агенцията за закрила на детето.

Омбудсманът Велислава Делчева поиска ефективни мерки срещу телесното наказание над деца. По нейни данни около 40% от родителите в България шамаросват децата си.

Велислава Делчева, омбудсман на България: "Всяко шесто от 10 деца на възраст между 2 и 14 години редовно е било подлагано на телесно наказание от страна на хората, които се грижат за него".

В рамките на втората национална кампания срещу насилието над и между деца "Бъди смел, бъди добър!", Агенцията за закрила на детето е разработила мобилното приложение "Syberkidz Patrol", чрез което децата ще могат да подават сигнали към експертите.

Борислав Гуцанов, министър на труда и социалната политика: "Всеки един, който има телефон, да може през тази платформа да съобщава за проблем, който той има – за насилие срещу него, какъвто и да е вид, или срещу друго дете“.

Агенцията за закрила на детето работи с много неправителствени организации, за да предпази децата и от киберпрестъпления.

#Агенция за закрила на децата #деца в риск #мобилно приложение

Последвайте ни

ТОП 24

Гледайте световно първенство по лека атлетика в Токио по БНТ 3
1
Гледайте световно първенство по лека атлетика в Токио по БНТ 3
Поредица от над 100 земетресения разтревожи жители и туристи на гръцкия остров Кефалония
2
Поредица от над 100 земетресения разтревожи жители и туристи на...
Полицай почина в София, докато изпълнява служебните си задължения
3
Полицай почина в София, докато изпълнява служебните си задължения
Гледайте финалите на световното първенство по борба в Загреб по БНТ 3
4
Гледайте финалите на световното първенство по борба в Загреб по БНТ 3
За 90 дни: Части от столичния кв. "Дружба" 2 остават без топла вода и парно от октомври до Нова година
5
За 90 дни: Части от столичния кв. "Дружба" 2 остават без...
Без вода в 7 квартала на София
6
Без вода в 7 квартала на София

Най-четени

С 218 км/ч в града: Шофьор загина при тежка катастрофа в София (СНИМКИ)
1
С 218 км/ч в града: Шофьор загина при тежка катастрофа в София...
Проф. Кантарджиев: Бременните да се пазят като писани яйца, особено от кашлящи свекърви
2
Проф. Кантарджиев: Бременните да се пазят като писани яйца, особено...
Учебен или неучебен ще бъде 17 септември за учениците - ще решава всяко училище
3
Учебен или неучебен ще бъде 17 септември за учениците - ще решава...
Почина отец Иван от Нови хан
4
Почина отец Иван от Нови хан
Разкриха императорската резиденция на Константин Велики в Улпия Ескус
5
Разкриха императорската резиденция на Константин Велики в Улпия Ескус
Задържаха син на висш прокурор с 50 кг марихуана
6
Задържаха син на висш прокурор с 50 кг марихуана

Още от: Общество

Боровата процесионка прониква и в Северна България, до 50 г. ще стигне Черноморието
Боровата процесионка прониква и в Северна България, до 50 г. ще стигне Черноморието
Проф. Ива Христова: Ваксината срещу варицела ще намали хоспитализациите, усложненията и тежките случаи Проф. Ива Христова: Ваксината срещу варицела ще намали хоспитализациите, усложненията и тежките случаи
Чете се за: 03:37 мин.
Възможно ли е у нас да има "Ден без загинали на пътя"? Възможно ли е у нас да има "Ден без загинали на пътя"?
Чете се за: 01:02 мин.
Пореден протест във Варна в защита на кмета Благомир Коцев Пореден протест във Варна в защита на кмета Благомир Коцев
Чете се за: 01:00 мин.
Бдение в памет на 8-годишния Иван, който загина след падане от парашут в Несебър Бдение в памет на 8-годишния Иван, който загина след падане от парашут в Несебър
Чете се за: 02:05 мин.
В Габрово ще има Център за изкуство на името на Кристо и Жан-Клод В Габрово ще има Център за изкуство на името на Кристо и Жан-Клод
Чете се за: 01:35 мин.

Водещи новини

НА ЖИВО: Ще оцелее ли кабинетът "Желязков" при петия вот на недоверие?
НА ЖИВО: Ще оцелее ли кабинетът "Желязков" при петия вот...
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
Жестоко убийство във Варна: Мъж е намушкал многократно 48-годишна жена в сърцето Жестоко убийство във Варна: Мъж е намушкал многократно 48-годишна жена в сърцето
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
Пловдив затваря центъра за движение на стари коли Пловдив затваря центъра за движение на стари коли
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Щетите от пожара в Пирин са за над 16 милиона лева Щетите от пожара в Пирин са за над 16 милиона лева
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Асоциацията на прокурорите за делото на Благомир Коцев: Границата...
Чете се за: 02:47 мин.
У нас
Парламентът прие на първо четене промените в Закона за НСО
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
"Ние сме като две ноти в един акорд": Кралско пиршество...
Чете се за: 03:57 мин.
По света
Делото срещу Рангел Бизюрев беше отложено
Чете се за: 00:32 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ