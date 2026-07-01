Пуснаха в продажба първите билети за изложбата на гоблена от Байо в Лондон

Повече от час продължи чакането, след като Британският музей пусна в продажба първите билети за изложбата на гоблена от Байо в Лондон, която отваря врати за публиката на 10 септември, предаде АФП.

От лондонския музей отправиха призив за търпение.

При отварянето на онлайн билетната каса в 10.00 часа местно време хиляди хора са влезли в системата, а времето за изчакване за закупуване на билет е било над един час, според АФП.

Директорът на Британския музей Никълъс Кулинан каза тази сутрин, че очаква „голямо търсене". „Както при всяко много посещавано събитие, например музикалния фестивал „Гластънбъри", може да има дълги опашки", предупреди той в интервю за Би Би Си.

За да се възхитят на гоблена, който разказва за завладяването на Англия от Уилям Завоевателя през 1066 г., желаещите трябва да платят между 25 и 33 лири (28 до 38 евро).

„Това е изложба, чиято организация струва много скъпо", обясни Кулинан, като уточни, че по-голямата част от билетите се предлагат в периоди с по-малко посетители на цена от 25 лири. Входът е безплатен за лица под 16 години.

Скъпоценната бродерия ще бъде изложена в Лондон за една година.

Превозването на гоблена от 11-и век с дължина 70 метра, широчина 50 сантиметра и тегло 350 килограма трябва да бъде осъществено скоро на дата, която се пази в тайна. Понастоящем той се съхранява в Байо, Нормандия, в западната част на Франция.

„Той ще премине през тунела под Ламанша и съвсем скоро ще бъде сред нас", каза още Никълъс Кулинан, определяйки събитието като „изключително вълнуващо".

Музеят по-рано съобщи, че прочутият ленен гоблен ще бъде изложен върху плоска повърхност, а не закрепен на стената, както е в Нормандия.

Съставен от девет свързани помежду си ленени панела, историческото произведение на изкуството изобразява около 626 фигури и 202 коня в 58 сцени.

Обявено от френския президент Еманюел Макрон по време на държавната му визита във Великобритания миналата година, заемането на гоблена предизвика опасения за неговото съхранение.

От началото на 2026 г. бяха направени две репетиции, за да се гарантира, че транспортирането няма да повреди ценното произведение.

За тези, които не успеят да се сдобият с желания билет, Британският музей предвижда още две продажби: през октомври 2026 г. и през януари 2027 г.

Гобленът ще се върне в обичайния си дом в Байо в края на следващата година, след като приключат двугодишните реставрационни дейности в музея.

Досега гобленът от Байо е пренасян два пъти в Париж - един път от Наполеон и след това от германците по време на нацистката окупация.