БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Как ще се ротира председателят на НС?
Чете се за: 01:12 мин.
Задължителна застраховка "Злополука" при...
Чете се за: 04:47 мин.
260 млн. евро са заложени за увеличение на заплатите на...
Чете се за: 00:50 мин.
"Благодаря Ви за доверието": Рая Назарян е...
Чете се за: 00:57 мин.
"Оттеглям се, за мен беше чест": Наталия...
Чете се за: 01:22 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Путин: Огромен успех - изпитахме подводното ядрено суперторпедо "Посейдон"

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 01:10 мин.
По света
Запази
Путин: Огромен успех - изпитахме подводното ядрено суперторпедо "Посейдон"
Слушай новината

Руският президент Владимир Путин обяви днес, че Русия е направила успешно изпитание на безпилотното подводно суперторпедо с ядрен двигател "Посейдон", предаде Ройтерс.

И руски, и американски представители описаха "Посейдон" като различен клас оръжие за ответни действия, способно да предизвика такива радиоактивни вълни в океани, които да заличат цели крайбрежни градове, посочва световната агенция.

При посещение във военна болница Путин заяви пред ранени военнослужещи, че изпитанието е било вчера.

"За първи път успяхме не само да изстреляме торпедото с пусков двигател от подводница носител, но и да задействаме атомната енергийна установка, на която апаратът е престоял определен период от време", обясни Путин, цитиран от Ройтерс и ТАСС.

"Това е огромен успех", каза руският президент, отбелязвайки, че мощността на "Посейдон“ надвишава капацитета на междуконтиненталната ракета "Сармат".

#суперторпедо #Путин #Русия #операция "Посейдон"

Последвайте ни

ТОП 24

200 000 подписа за референдум за излизане от еврозоната бяха внесени в парламента
1
200 000 подписа за референдум за излизане от еврозоната бяха...
Потвърден случай на антракс в село Славяново, започват спешни мерки
2
Потвърден случай на антракс в село Славяново, започват спешни мерки
Съдът остави в ареста Станимир Хасърджиев
3
Съдът остави в ареста Станимир Хасърджиев
Официално: Рая Назарян ще е следващият председател на парламента
4
Официално: Рая Назарян ще е следващият председател на парламента
"Оттеглям се, за мен беше чест": Наталия Киселова подаде оставка като председател на НС
5
"Оттеглям се, за мен беше чест": Наталия Киселова подаде...
Готов ли е Бюджет 2026 и какво предвижда?
6
Готов ли е Бюджет 2026 и какво предвижда?

Най-четени

Родителите сами търсят начин как да научат децата си да се защитават, ако станат обект на агресия
1
Родителите сами търсят начин как да научат децата си да се...
Катастрофа между лек автомобил и полицейска кола блокира движението на Подбалканския път
2
Катастрофа между лек автомобил и полицейска кола блокира движението...
Станимир Хасърджиев и още трима обвинени в престъпление - принуда, оръжие, плен и дрога
3
Станимир Хасърджиев и още трима обвинени в престъпление - принуда,...
Кметът на Елин Пелин за забраната за празнуване на Хелоуин: Нашата цел е да стимулираме българското
4
Кметът на Елин Пелин за забраната за празнуване на Хелоуин: Нашата...
"Обирът на века": Как можеш да влезеш в най-големия музей в света без билет, но с ъглошлайф
5
"Обирът на века": Как можеш да влезеш в най-големия музей...
Наводнение в София: Част от трамваите не се движат, пуснати са автобуси
6
Наводнение в София: Част от трамваите не се движат, пуснати са...

Още от: Русия

Войната в Украйна: Зеленски заяви, че страната му е готова за преговори
Войната в Украйна: Зеленски заяви, че страната му е готова за преговори
"Лукойл" обяви, че ще продаде международните си активи "Лукойл" обяви, че ще продаде международните си активи
Чете се за: 01:47 мин.
Съдбата на Украйна: Време за мир или за тестване на ракети? (ОБЗОР) Съдбата на Украйна: Време за мир или за тестване на ракети? (ОБЗОР)
Чете се за: 02:47 мин.
Тръмп към Путин: Не извършвай изпитания на ракети, а сложи край на войната в Украйна Тръмп към Путин: Не извършвай изпитания на ракети, а сложи край на войната в Украйна
6763
Чете се за: 03:37 мин.
Кремъл: Изпитанията на "Буревестник" няма да напрегнат отношенията между Русия и САЩ, те и без това са сведени до минимум Кремъл: Изпитанията на "Буревестник" няма да напрегнат отношенията между Русия и САЩ, те и без това са сведени до минимум
Чете се за: 01:32 мин.
Тръмп повтори - не искал да "си губи времето" със среща с Путин Тръмп повтори - не искал да "си губи времето" със среща с Путин
Чете се за: 01:25 мин.

Водещи новини

Как ще се ротира председателят на НС?
Как ще се ротира председателят на НС?
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
В НС: Оставка, а след нея избор - Рая Назарян седна на мястото на Наталия Киселова В НС: Оставка, а след нея избор - Рая Назарян седна на мястото на Наталия Киселова
Чете се за: 05:05 мин.
У нас
Румен Радев: Европа се нуждае от сигурни и непрекъснати доставки на енергийни ресурси Румен Радев: Европа се нуждае от сигурни и непрекъснати доставки на енергийни ресурси
Чете се за: 02:35 мин.
По света
Златни накити, укрити в кисело мляко, откриха митничари на "Капитан Андреево" Златни накити, укрити в кисело мляко, откриха митничари на "Капитан Андреево"
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
260 млн. евро са заложени за увеличение на заплатите на младите лекари
Чете се за: 00:50 мин.
Политика
Полицията проверява сигнали за бомби в американското и френското...
Чете се за: 00:17 мин.
У нас
Бюджет 2026: Управляващи и опозиция спорят за парите на държавата
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
Тръмп в Южна Корея: "Ще печелим, печелим, печелим заедно като...
Чете се за: 03:57 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ