Пьотр Нестеров отпадна на четвъртфиналите в Милано след драматичен трисетов двубой

Националът на България за Купа Дейвис Пьотр Нестеров приключи участието си на турнира по тенис на клей в Милано (Италия) с награден фонд 30 хиляди долара, след като отпадна на четвъртфиналите.

Поставеният под №2 в схемата българин загуби от представителя на домакините Фаусто Табако с 4:6, 6:3, 4:6 в оспорван двубой, продължил 3 часа и 9 минути.

Нестеров започна обещаващо срещата и поведе с ранен пробив в първия сет, но италианецът успя да обърне развоя на частта и да вземе аванс в резултата. Във втория сет българинът демонстрира характер и изравни след пробиви в първия и деветия гейм.

Решителната трета част предложи нова здрава битка. Нестеров на два пъти успя да навакса изоставане с пробив, но Табако нанесе решаващ удар в деветия гейм за 5:4 и след това затвори мача на собствен сервис.

Така 23-годишният българин остана на крачка от място сред най-добрите четирима в турнира и не успя да достигне до първия си полуфинал във веригата на Международната федерация по тенис (ITF), след като през май спечели титлата в Санта Маргерита ди Пула.

Въпреки отпадането, Нестеров продължава да демонстрира стабилна форма на клей през сезона и затвърждава позициите си сред водещите български тенисисти.