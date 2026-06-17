Пьотр Нестеров се класира за четвъртфиналите в Милано

Националът на България за Купа „Дейвис" Пьотр Нестеров се класира за четвъртфиналите на сингъл на турнира на клей в Милано (Италия) с награден фонд от 30 хиляди долара.

Поставеният под №2 в схемата Нестеров победи с 6:4, 6:4 представителя на домакините Федерико Арнаболди. Срещата продължи час и 55 минути.

Българинът изостана с 2:4, но спечели следващите четири гейма, за да спечели първия сет с 6:4. Нестеров продължи да доминира и във втората част и спечели четири поредни гейма от 1:2 до 5:2. Националът загуби следващите два гейма, но след това успя да затвори мача на собствен сервис. За място на полуфиналите Пьотр Нестеров ще играе срещу друг представител на домакините – Фаусто Табако.

Другият ни национал, Илиян Радулов, отстъпи във втория кръг на Стефано Д′Агостино (Италия) с 3:6, 4:6 за час и 55 минути игра.

Първият сет беше решен от единствен пробив в осмия гейм в полза на италианеца. Радулов изостана с 0:3 във втората част, върна един пробив за 1:3, но не успя да навакса пасива си и отстъпи с 4:6.

Следващата седмица Пьотр Нестеров и Илиян Радулов ще участват на турнира от сериите „Чалънджър" в Пловдив.