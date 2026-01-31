БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Оранжев код за обилни снеговалежи в почти цяла България е...
Чете се за: 02:02 мин.
Последен ден, в който можем да се разплащаме в левове
Чете се за: 00:50 мин.
Историческо: Димитър Кисимов е шампион на двойки на...
Чете се за: 02:15 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Пьотр Нестеров се класира за финала на сингъл на тенис турнир в Монастир

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:07 мин.
Спорт
Запази

Третият поставен българин победи на полуфиналите Егор Агафонов (Русия).

Пьотр Нестеров се класира за финала на сингъл на тенис турнир в Монастир
Слушай новината

Пьотр Нестеров се класира за финала на сингъл на тенис турнира на твърда настилка в Монастир (Тунис) с награден фонд 15 000 долара.

Третият поставен българин победи на полуфиналите с 6:4, 6:4 номер 2 в схемата Егор Агафонов (Русия). Срещата продължи 83 минути.

Нестеров пропусна ранен аванс с пробив в първия сет, но направи нов за 5:4, след което затвори частта. Българинът изостана с пробив за 3:4 във втория сет, но спечели следващите три гейма и стигна до крайния успех.

В спор за титлата утре Нестеров ще играе срещу победителя от мача между водача в схемата Олександър Овчаренко (Украйна) и номер 4 Томаш Беркиета (Полша).

Националът на България има шест титли на сингъл от турнири за мъже на ITF, като две от тях спечели през миналата година именно в Монастир.

#Пьотр Нестеров

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Румен Радев в "Панорама": Партия ще правим след изборите
1
Румен Радев в "Панорама": Партия ще правим след изборите
Почина актрисата Катрин О’Хара - майката на Кевин в "Сам вкъщи"
2
Почина актрисата Катрин О’Хара - майката на Кевин в "Сам...
След 9-годишно прекъсване: Възстановяват редовната жп връзка между София и Солун
3
След 9-годишно прекъсване: Възстановяват редовната жп връзка между...
Линдзи Вон: Олимпийската ми мечта не е приключила
4
Линдзи Вон: Олимпийската ми мечта не е приключила
Новак Джокович: Благодарих на Яник Синер, че ми позволи да победя поне веднъж
5
Новак Джокович: Благодарих на Яник Синер, че ми позволи да победя...
Тревога в Азия заради зачестили случаи на заболели от вируса Нипа
6
Тревога в Азия заради зачестили случаи на заболели от вируса Нипа

Най-четени

Започва драстично застудяване, сняг ще вали в неделя
1
Започва драстично застудяване, сняг ще вали в неделя
Блокади на границите с Шенген от утре заради ново правило за шофьорите
2
Блокади на границите с Шенген от утре заради ново правило за шофьорите
Румен Радев в "Панорама": Партия ще правим след изборите
3
Румен Радев в "Панорама": Партия ще правим след изборите
Кал, унищожени градинки, отсечени дървета: Погром в "Дружба" 2 след ремонта на "Топлофикация"
4
Кал, унищожени градинки, отсечени дървета: Погром в...
Тежка катастрофа с тир край Телиш, загинал е бившият кмет на Червен бряг Цветан Костадинов (СНИМКИ)
5
Тежка катастрофа с тир край Телиш, загинал е бившият кмет на Червен...
Ниагарският водопад замръзна: САЩ остават в плен на арктически студове
6
Ниагарският водопад замръзна: САЩ остават в плен на арктически студове

Още от: Български тенис

Историческо: Димитър Кисимов е шампион на двойки на Australian Open при юношите
Историческо: Димитър Кисимов е шампион на двойки на Australian Open при юношите
Илиян Радулов постигна втора победа за деня за полуфинал на сингъл в Анталия Илиян Радулов постигна втора победа за деня за полуфинал на сингъл в Анталия
Чете се за: 01:47 мин.
Елизара Янева достигна до полуфиналите на сингъл на турнир в Порто Елизара Янева достигна до полуфиналите на сингъл на турнир в Порто
Чете се за: 00:35 мин.
Пьотр Нестеров се класира за полуфиналите на сингъл на турнир в Монастир Пьотр Нестеров се класира за полуфиналите на сингъл на турнир в Монастир
Чете се за: 00:47 мин.
Изабелла Шиникова се класира за полуфиналите на сингъл в Шарм ел Шейх Изабелла Шиникова се класира за полуфиналите на сингъл в Шарм ел Шейх
Чете се за: 01:07 мин.
Илиян Радулов се класира за четвъртфиналите на сингъл на турнир в Анталия Илиян Радулов се класира за четвъртфиналите на сингъл на турнир в Анталия
Чете се за: 01:40 мин.

Водещи новини

Оранжев код за обилни снеговалежи в почти цяла България е валиден за утре
Оранжев код за обилни снеговалежи в почти цяла България е валиден...
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
Последен ден, в който можем да се разплащаме в левове Последен ден, в който можем да се разплащаме в левове
Чете се за: 00:50 мин.
Общество
И днес касите на БНБ и някои търговски банки работят извънредно за обмяна в евро И днес касите на БНБ и някои търговски банки работят извънредно за обмяна в евро
Чете се за: 00:42 мин.
Общество
Пленумът на БСП реши: Конгрес ще има следващата седмица Пленумът на БСП реши: Конгрес ще има следващата седмица
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Протест затвори пътя между Плевен и Луковит край Телиш
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
"Евровизия": Звездно международно присъствие на финала на...
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
След интервюто на Радев в "Панорама": Как разчетоха...
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Историческо: Димитър Кисимов е шампион на двойки на Australian Open...
Чете се за: 02:15 мин.
Спорт
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ