Пьотр Нестеров се класира за финала на сингъл на тенис турнир в Монастир

Пьотр Нестеров се класира за финала на сингъл на тенис турнира на твърда настилка в Монастир (Тунис) с награден фонд 15 000 долара.

Третият поставен българин победи на полуфиналите с 6:4, 6:4 номер 2 в схемата Егор Агафонов (Русия). Срещата продължи 83 минути.

Нестеров пропусна ранен аванс с пробив в първия сет, но направи нов за 5:4, след което затвори частта. Българинът изостана с пробив за 3:4 във втория сет, но спечели следващите три гейма и стигна до крайния успех.

В спор за титлата утре Нестеров ще играе срещу победителя от мача между водача в схемата Олександър Овчаренко (Украйна) и номер 4 Томаш Беркиета (Полша).

Националът на България има шест титли на сингъл от турнири за мъже на ITF, като две от тях спечели през миналата година именно в Монастир.