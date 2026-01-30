Пьотр Нестеров се класира за полуфиналите на сингъл на турнир в Монастир

Националът на България за Купа Дейвис Пьотр Нестеров се класира за полуфиналите на сингъл на турнира на твърда настилка в Монастир (Тунис) с награден фонд 15 000 долара.

Третият поставен в схемата българин победи убедително на четвъртфиналите с 6:0, 6:4 „уайлд кард" представителя на домакините Алаа Трифи. Срещата продължи 67 минути.

Нестеров спечели първия сет без загубен гейм, а във втората част поведе с 4:1 по пътя към крайната победа.

На полуфиналите Пьотр Нестеров ще играе срещу победителя от мача между №2 в схемата Егор Агафонов (Русия) и Сейдина Андре (Сенегал).