ИЗВЕСТИЯ

Срещу 8000 евро: Плевенският съд пусна на свобода шофьора...
Чете се за: 01:15 мин.
Пето "да": Зам.-председателят на Сметната...
Чете се за: 01:25 мин.
Маргарита Николова е съгласна да стане служебен премиер:...
Чете се за: 02:37 мин.
Какво време ни очаква през февруари?
Чете се за: 02:20 мин.
Димитър Главчев за поканата да стане служебен премиер:...
Чете се за: 01:50 мин.
Залят мост отново прекъсна единствената пътна връзка за...
Чете се за: 01:17 мин.
Лудогорец победи Ница с гол на Петър Станич и продължава...
Чете се за: 02:27 мин.

Пьотр Нестеров се класира за полуфиналите на сингъл на турнир в Монастир

Чете се за: 00:47 мин.
Спорт
Победа за българския тенисист в Тунис.

Пьотр Нестеров
Снимка: БФ Тенис
Националът на България за Купа Дейвис Пьотр Нестеров се класира за полуфиналите на сингъл на турнира на твърда настилка в Монастир (Тунис) с награден фонд 15 000 долара.

Третият поставен в схемата българин победи убедително на четвъртфиналите с 6:0, 6:4 „уайлд кард" представителя на домакините Алаа Трифи. Срещата продължи 67 минути.

Нестеров спечели първия сет без загубен гейм, а във втората част поведе с 4:1 по пътя към крайната победа.

На полуфиналите Пьотр Нестеров ще играе срещу победителя от мача между №2 в схемата Егор Агафонов (Русия) и Сейдина Андре (Сенегал).

#Пьотр Нестеров #Тенис турнир в Монастир (Тунис)

