Съдът освободи от ареста Никола Барбутов
От 1 декември парламентът се отказва от паркинга на...
Всеки четвърти пенсионер ще получи по 120 лева коледни добавки
ПОС терминалите и банкоматите спират временно на Нова година
Антикорупционната комисия разследва мащабна схема за имотни измами и пране на пари
Тежко остава състоянието на 7-годишното дете след катастрофата
Радан Кънев, евродепутат: Изходът на войната трябва да гарантира, че Украйна няма да бъде сателитна държава

По света
Той подчерта, че от европейска и украинска перспектива това е „война за независимост“, а не за абстрактен суверенитет

Европейската народна партия настоява за повече сила и способност на Европейския съюз да защитава себе си. В контекста на преговорите между САЩ, Русия и Украйна темата за европейската сигурност става още по-актуална. Евродепутатът Радан Кънев коментира в "Светът и ние" евродепутатът Радан Кънев.

„Първоначалното очакване, бих казал драматизация, че никой не пита Европа, вече не е валидно“, каза Кънев.

„Европа е част от разговорите, тя има интензивни преговори с украинската страна и с американската страна. Има европейски план за мир… план, който гарантира независимостта на Украйна.“

Той подчерта, че от европейска и украинска перспектива това е „война за независимост“, а не за абстрактен суверенитет.

"От украинска перспектива, но и от европейска перспектива това е война за независимост на Украйна. И нейният изход трябва да гарантира, че Украйна няма да допуска намеса във вътрешните си работи, във външната си политика, няма да бъде сателитна държава в бъдеще.

Преговорите се водят точно, но има ли още нещо притеснително от тези 28 точки за сегашния им вид?

Аз не бих коментирал нито първоначалните 28 точки, които се оказаха превод с Google Translate от руски на английски, които президентът Тръмп явно не беше чел преди толкова да настоява, че те са американската позиция. Не бих коментирал и начина, по който преговорите протичат. Моето опасение е, че Русия няма да приеме дори първоначалните 28 точки, които сами беше написала, тъй като нейната цел очевидно е възстановяване на имперските граници на Кремъл", коментира Радан Кънев.

Вижте целия разговор с Радан Кънев във видеото.

