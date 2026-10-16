Радан Кънев: Позицията на България по преговорите за дългосрочен бюджет на ЕС е абсурдна, опасна и необяснима

Позицията на България по преговорите за дългосрочен бюджет на Европейския съюз е абсурдна, опасна и необяснима.Това заяви пред журналисти в парламента лидерът на ДСБ и евродепутат Радан Кънев. Той представи позицията на "Демократична България" по преговорите за европейския бюджет:

Радан Кънев, евродепутат и лидер на ДСБ: "Българското правителство каза, че подкрепя намаляване на общия бюджет на Съюза, тъй като това значи по-малка национална вноска. Искам да обърна внимание на управляващите, ако не знаят, че България е традиционно държавата най-голям нетен бенефициент на европейския бюджет, тоест при нас разликата между това, което даваме и това, което получаваме, е най-голяма. Така че намаляването на общия бюджет категорично намалява парите за България."

По думите на Кънев, по-лошото е позицията на България да се запазят кохезионните и селскостопанските пари, е резултатът - рязко да се намалят парите за конкурентоспособност и иновации.

Радан Кънев, евродепутат и лидер на ДСБ: "Това са парите, които в продължение на 20 години българските предприятия получават, за да обновяват технологичната си база, да се модернизират, да се роботизират, да се механизират и това е доказано средства, които развиха извънредно много българската индустрия, особено малките и средни български предприятия. Успехът на българската индустрия, на българския износ, е държи на тези програми, които сега нашето правителство предлага да бъдат най-драстично орязани."

Няма пилот в самолета. Така отговори на въпрос на "По света и у нас" за проектобюджета за 2027 г. депутатът Мартин Димитров:

Мартин Димитров, депутат от "Демократична България": "Няма пилот в самолета. Виждате, че правителството, финансовият министър, говори за дефицит около 3%, 3,8%, но предлагат пред Брюксел дефицит 4,3%, който всъщност е 5. Истинският дефицит е 5%, защото като махнете тези приходи, които са еднократни, като данък свърхпечалба и ги добавите към дефицита, защото те не са системен приход от тук нататък, истинският дефицит в бюджета за догодина е 5%, което води България към катастрофа. Това е много голям проблем. Виждате, че вече води след себе си увеличение на осигуровките, увеличение на данъците и това е само началото. Те по този начин вдигат инфлацията."

От "Демократична България" предлагат компенсация на хората, на всички граждани с цената на горивата, бензина, дизела, пропан-бутана и останалите горива с 20 евро цента на литър, което остава за сметка на данък "Свърхпечалба" на целия петролен сектор, също така газ и въглища, каквато практика има в Европейския съюз и допълнителните приходи от ДДС, за да видят хората конкретен резултат.

Като единствен частично положителен елемент в доклада, изпратен от финансовото министерство до Еврокомисията, от ДБ отбелязаха повишаването на прагa за регистрация по ДДС.

Мартин Димитров, депутат от "Демократична България": "Ние поискахме 85 хиляди евро, което е помощ за 200 хиляди фирми. Те предлагат 75 хиляди евро, което е половината крачка, но пак е единствената добра новина, която виждаме."

От формацията допълниха, че риск пред бюджета е и това, че няма бюджетни буфери за посрещане на евентуални кризи.