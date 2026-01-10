Радо Янков с най-добро време в квалификацията в Скуол, Тервел Замфиров също е в Топ 16 на паралелния гигантски слалом

Радослав Янков направи впечатляващо каране в квалификациите на паралелния гигантски слалом в Скуол и ги спечели с първо време. Българинът беше безупречен и по двете трасета, като вторият в пресявките Мирко Феличети остана на 54 стотни зад нашия представител. В осминафиналите носителят на Големия кристален глобус от 2016 г. ще се изправи срещу Санхо Лий от Република Корея, който се превърна в последния състезател, осигурил си място в Топ 16.

Действащият световен шампион в паралелния слалом Тервел Замфиров също премина пресявките, записвайки осмо време. Първият му съперник в основната фаза на състезанието ще бъде един от най-опитните в тура - австриецът Бенямин Карл.

Петър Гергьовски отпадна във втория манш, а Александър Кръшняк и Кристиан Георгиев - в първия.

Същинското състезание започва в 14:00 часа и ще бъде излъчено пряко по БНТ 3 и на сайта ни.