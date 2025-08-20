БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Израелската армия е в предградията на град Газа,...
Чете се за: 02:42 мин.
Приятел на починалия във фаталния автобус лекар: Той...
Чете се за: 05:02 мин.
Работник пострада при инцидент в завод...
Чете се за: 01:25 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Радослав Цонев премина в Ботев (Враца)

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:52 мин.
Спорт
Запази

Врачани потвърдиха новината във Фейсбук.

радослав цонев продължава кариерата казахстан
Снимка: startphoto.bg
Слушай новината

Ръководството на Ботев (Враца) обяви, че привлича Радослав Цонев. Юношата на Левски игра за врачани през 2013 година, когато записа 9 мача за отбора.

„Добре дошъл отново, Радослав Цонев! Опитният полузащитник отново ще е част от състава на Ботев Враца. За последно 30-годишният футболист защитава цветовете на Тобол от Казахстан, а преди това игра за Арда, Пирин, Левски и италианските Лече, Монополи и Витабрезе. Юношата на Левски вече има един период със зелената фланелка през 2013 година, когато бе част от отбора ни, който се състезаваше във Втора лига“, написаха от Ботев Враца във „Фейсбук“.


#ПФК Ботев Враца #Радослав Цонев

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Работник пострада при инцидент в завод "Арсенал" в Казанлък
1
Работник пострада при инцидент в завод "Арсенал" в Казанлък
Нарушения без книжка: Шофьорът, врязал се в автобус, е с фиш за скорост преди да има свидетелство за управление на МПС
2
Нарушения без книжка: Шофьорът, врязал се в автобус, е с фиш за...
Синът на убитата жена в Първомай е бил у дома по време на престъплението
3
Синът на убитата жена в Първомай е бил у дома по време на...
Рибата в пъстървовите стопанства масово измира
4
Рибата в пъстървовите стопанства масово измира
Какви ще са следващите стъпки на Европа след срещата Тръмп - Зеленски?
5
Какви ще са следващите стъпки на Европа след срещата Тръмп - Зеленски?
Ще има ли среща между президентите на САЩ, Украйна и Русия?
6
Ще има ли среща между президентите на САЩ, Украйна и Русия?

Най-четени

След влизането в еврозоната: Обменяме до 1000 лева на момента, а над - със заявка
1
След влизането в еврозоната: Обменяме до 1000 лева на момента, а...
Водачът на лекия автомобил от тежката катастрофа в София имал 6 фиша за 2 седмици
2
Водачът на лекия автомобил от тежката катастрофа в София имал 6...
Прокуратурата за шофьора-убиец: Дишал райски газ, карал с между 170 и 200 км/ч в центъра на София
3
Прокуратурата за шофьора-убиец: Дишал райски газ, карал с между 170...
Ексклузивно: Вижте кадри от зверската катастрофа между кола и автобус на градския транспорт в София (ВИДЕО)
4
Ексклузивно: Вижте кадри от зверската катастрофа между кола и...
Трима души са с опасност за живота след тежката катастрофа между автомобил и автобус на градския транспорт в София
5
Трима души са с опасност за живота след тежката катастрофа между...
Софийският районен съд остави за постоянно в ареста мъж, който подаде фалшив сигнал за взривоопасно устройство в самолет
6
Софийският районен съд остави за постоянно в ареста мъж, който...

Още от: Български футбол

Евертон Бала: В Левски съм, за да извоювам отличия
Евертон Бала: В Левски съм, за да извоювам отличия
Хулио Веласкес: Левски е голямо семейство, ден след ден растем Хулио Веласкес: Левски е голямо семейство, ден след ден растем
Чете се за: 04:17 мин.
Ботев срещу Хебър в контрола в паузата на първенството Ботев срещу Хебър в контрола в паузата на първенството
Чете се за: 00:25 мин.
Локомотив (Пловдив) ще проведе лагер във Варна Локомотив (Пловдив) ще проведе лагер във Варна
Чете се за: 00:42 мин.
Арда замина за Полша в отлично настроение Арда замина за Полша в отлично настроение
Чете се за: 01:15 мин.
Българският Отбор на надеждата се подготвя за участието си на световно първенство Българският Отбор на надеждата се подготвя за участието си на световно първенство
Чете се за: 00:57 мин.

Водещи новини

Приятел на починалия във фаталния автобус лекар: Той избяга от една война, за да умре в друга - тази на пътя
Приятел на починалия във фаталния автобус лекар: Той избяга от една...
Чете се за: 05:02 мин.
У нас
След дъжд - качулка: Държавата с мерки за контрол на атракционите След дъжд - качулка: Държавата с мерки за контрол на атракционите
Чете се за: 03:52 мин.
У нас
Израелската армия е в предградията на град Газа, мобилизирани са 60 000 резервисти Израелската армия е в предградията на град Газа, мобилизирани са 60 000 резервисти
Чете се за: 02:42 мин.
По света
Морските атракциони - кой отговаря за сигурността на децата? Морските атракциони - кой отговаря за сигурността на децата?
Чете се за: 02:42 мин.
У нас
На масата на преговорите: Каква ще бъде съдбата на отвлечените или...
Чете се за: 04:00 мин.
По света
Водолази издирват катарамите на коланите, с които е било завързано,...
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
"Тече, дойдат - изкопаят и заровят": Ще реши ли държавата...
Чете се за: 04:40 мин.
У нас
Синът на убитата жена в Първомай е бил у дома по време на...
Чете се за: 03:47 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ