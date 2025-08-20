Радослав Цонев премина в Ботев (Враца)

Ръководството на Ботев (Враца) обяви, че привлича Радослав Цонев. Юношата на Левски игра за врачани през 2013 година, когато записа 9 мача за отбора.

„Добре дошъл отново, Радослав Цонев! Опитният полузащитник отново ще е част от състава на Ботев Враца. За последно 30-годишният футболист защитава цветовете на Тобол от Казахстан, а преди това игра за Арда, Пирин, Левски и италианските Лече, Монополи и Витабрезе. Юношата на Левски вече има един период със зелената фланелка през 2013 година, когато бе част от отбора ни, който се състезаваше във Втора лига“, написаха от Ботев Враца във „Фейсбук“.





