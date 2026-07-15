БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Издирваният от шест денонощия бизнесмен Димитър Георгиев...
Чете се за: 00:50 мин.
Испанската фиеста продължава към Ню Йорк Сити! "Ла...
Чете се за: 04:45 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Радослав Гидженов ще ръководи столичното дерби Славия - ЦСКА, Георги Кабаков срещата Ботев Враца - Черно море

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 03:07 мин.
Спорт
Запази

Първенството стартира на 17 юли с мача Спартак 1918 - ЦСКА 1948

уефа даде мач младежката шампионска лига българския съдия радослав гидженов
Снимка: БТА
Слушай новината

Съдийски назначения за мачовете от първия кръг на новия сезон на Първа лига:

17 юли 2026 г., петък, 19:00 часа

ФК Спартак 1918 - ФК ЦСКА 1948

ГС: Любослав Бисеров Любомиров, АС1: Дарин Василев Иванов, АС2: Георги Любомиров Минев

4-ТИ: Георги Георгиев Новачев, ВАР: Геро Георгиев Писков, АВАР: Мартин Иванов Марков, СН: Станислав Георгиев Тодоров

17 юли 2026 г., петък, 21:15 часа

ПФК Левски - ФК Дунав Русе

ГС: Кристиян Николов Колев, АС1: Йордан Петров Петров, АС2: Станимир Емилов Трифонов

4-ТИ: Кристина Георгиева Георгиева, ВАР: Мартин Живков Великов, АВАР: Красимир Маргаритов Кръстев, СН: Никола Петров Джугански

18 юли 2026 г., събота, 19:00 часа

ПФК Септември Сф - ПФК Арда Кърджали 1924

ГС: Венцислав Георгиев Митрев, АС1: Дениз Пиринов Соколов, АС2: Иво Николаев Колев

4-ТИ: Димо Стоянов Димов, ВАР: Георги Димитров Давидов, АВАР: Михаел Петков Павлов, СН: Ангел Любенов Ангелов

18 юли 2026 г., събота, 21:15 часа

ПФК Лудогорец 1945 - ПФК Локомотив Пловдив

ГС: Мариян Георгиев Гребенчарски, АС1: Георги Пламенов Тодоров, АС2: Светослав Станимиров Стойчев

4-ТИ: Георги Георгиев Спасов, ВАР: Драгомир Димитров Драганов, АВАР: Кристиян Младенов Тодоров, СН: Камен Михайлов Алексиев

19 юли 2026 г., неделя, 19:30 часа

ПФК Ботев Враца - ПФК Черно море

ГС: Георги Николов Кабаков, АС1: Мартин Веселинов Маргаритов, АС2: Мартин Емилов Венев

4-ТИ: Денислав Йорданов Сталев, ВАР: Никола Антонов Попов, АВАР: Християна Красимирова Гутева, СН: Йордан Костадинов Иванов

20 юли 2026 г., понеделник, 19:15 часа

ПФК Славия - ЦСКА

ГС: Радослав Петров Гидженов, АС1: Мирослав Максимов Иванов, АС2: Георги Йорданов Дойнов

4-ТИ: Георги Петров Стоянов, ВАР: Станимир Лозанов Тренчев, АВАР: Геро Георгиев Писков, СН: Валентин Желев Добрев

20 юли 2026 г., понеделник, 21:30 часа

ПФК Ботев АД - Локомотив София

ГС: Димитър Димитров Димитров, АС1: Тодор Василев Вуков, АС2: Марио Георгиев Данаилов

4-ТИ: Тодор Недялков Киров, ВАР: Волен Валентинов Чинков, АВАР: Антонио Тодоров Антов, СН: Цветан Кръстев Кръстев

Гледайте новините и в Метрото Metro
#Първа лига 2026/2027 #Радослав Гидженов #Георги Кабаков

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Испанската фиеста продължава към Ню Йорк Сити! "Ла Фурия“ подчини Франция и е на финал на Мондиал 2026
2
Испанската фиеста продължава към Ню Йорк Сити! "Ла...
Предложил 50 евро подкуп: Задържаха шофьор на камион с 1,3 промила алкохол
3
Предложил 50 евро подкуп: Задържаха шофьор на камион с 1,3 промила...
Румен Радев: Мястото на България не е в "Коалицията на желаещите"
4
Румен Радев: Мястото на България не е в "Коалицията на...
Кои са десетте гимназии с най-висок бал в столицата
5
Кои са десетте гимназии с най-висок бал в столицата
Политици, близки и приятели се сбогуваха с Мартин Велев
6
Политици, близки и приятели се сбогуваха с Мартин Велев

Най-четени

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Гледайте четвъртфинала Норвегия – Англия по БНТ 1 и БНТ 3
2
Гледайте четвъртфинала Норвегия – Англия по БНТ 1 и БНТ 3
Испанската фиеста продължава към Ню Йорк Сити! "Ла Фурия“ подчини Франция и е на финал на Мондиал 2026
3
Испанската фиеста продължава към Ню Йорк Сити! "Ла...
Трагедия! Почина синът на Весела Лечева
4
Трагедия! Почина синът на Весела Лечева
Роден в линейка: Шофьор и лекарски асистент спасиха бебе при рисково раждане на път за болницата в Русе
5
Роден в линейка: Шофьор и лекарски асистент спасиха бебе при...
Кодът на болестта: Български учени ускоряват търсенето на лечение за наследствени невродегенеративни заболявания
6
Кодът на болестта: Български учени ускоряват търсенето на лечение...

Още от: Български футбол

Ерата Дешан приключи: Селекционерът постави рекорд с 26-ия си мач начело на Франция на световни първенства по футбол
Ерата Дешан приключи: Селекционерът постави рекорд с 26-ия си мач начело на Франция на световни първенства по футбол
Рейналдо: От мен очаквайте много работа и себераздаване Рейналдо: От мен очаквайте много работа и себераздаване
Чете се за: 00:50 мин.
Хулио Веласкес: Много съм доволен от момчетата и съм много горд с тях Хулио Веласкес: Много съм доволен от момчетата и съм много горд с тях
Чете се за: 02:55 мин.
Славия, Левски и ЦСКА се обединяват в благотворителен мач в памет на загиналите юноши на "белите" Славия, Левски и ЦСКА се обединяват в благотворителен мач в памет на загиналите юноши на "белите"
Чете се за: 01:20 мин.
Славия подкрепи борбата срещу войната по пътищата Славия подкрепи борбата срещу войната по пътищата
Чете се за: 01:12 мин.
Леви Нтумба получи приза за "Славист" на миналия сезон Леви Нтумба получи приза за "Славист" на миналия сезон
Чете се за: 00:50 мин.

Водещи новини

НА ЖИВО: Държавният бюджет за 2026 г. влиза за гласуване на първо четене в парламента
НА ЖИВО: Държавният бюджет за 2026 г. влиза за гласуване на първо...
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Румен Радев: България даде своя принос във формирането на европейската външна политика Румен Радев: България даде своя принос във формирането на европейската външна политика
Чете се за: 03:20 мин.
У нас
Издирваният от шест денонощия бизнесмен Димитър Георгиев от Павликени се завърна в дома си Издирваният от шест денонощия бизнесмен Димитър Георгиев от Павликени се завърна в дома си
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Очаква се в Окръжния съд в Пловдив да започне делото за т.нар. „Театрална афера“ Очаква се в Окръжния съд в Пловдив да започне делото за т.нар. „Театрална афера“
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Кирил Борисов: Мавродиев знае много, още преди да влезе във властта...
Чете се за: 05:32 мин.
У нас
Ще гледа ли Прокурорската колегия на ВСС отстраняването на градския...
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Задържаха областния председател на ДПС в Бургас Христо Широков
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
САЩ атакуваха десетки ирански военни обекти в близост до Ормузкия...
Чете се за: 01:25 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ