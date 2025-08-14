Радослав Кирилов: Този отбор има накъде да се развива

Нападателят на Левски Радослав Кирилов не скри задоволството си от победата с 2:0 като гост над Сабах в Азербайджан, която класира „сините“ за плейоф за влизане в Лигата на конференциите. Именно Кирилов даде аванс на Левски с точен удар в края на първата част, а в заключителните минутки Сула оформи крайното 0:2.

„Изключително съм щастлив, защото успяхме да прескочим този труден противник. В първия мач голът дойде късно, но това ни даде спокойствие за мач тук. Този отбор има още накъде да се развива, не бива да спираме дотук“, коментира Кирилов след последния съдийски сигнал. „Изпълнихме перфектно тактическите си задачи, можеше да вкараме още голове. Който и да влезе на терена, дава най-доброто от себе си. Всеки дава своя принос, трябва да продължаваме така“, добави крилото.

Фланговият нападател сподели, че все още е рано той и съотборниците му да мислят за следващия съперник в Европа, тъй като предстои и важен мач в България.

„Тепърва ще имаме време да анализираме противника в Европа. Играем срещу Ботев (Враца), нека не прескачаме препятствията, защото някои отбори в България ни затрудниха, а и първенството трябва да бъде цел за нас", каза още националът.

В плейофите за влизане в основната част на турнира съперник на Левски ще бъде АЗ Алкмаар или Вадуц.



Лига на конференциите: Сабах – Левски (ГАЛЕРИЯ)



