Радослав Росенов с място на осминафиналите на световното първенство по бокс

Радослав Росенов се класира на осминафиналите на световното първенство по бокс в Ливърпул. Българинът се справи с втори съперник, преодолявайки Махамадали Хасимзада от Азербайджан 4:1 съдийски гласа в категория до 60 килограма.

В следващата фаза Росенов ще срещне украинеца Айдер Абдураимов. Двукратният европейски шампион за юноши, включително от София 2022, спечели трудно с 3:2 съдийски гласа срещу корееца Джан Дон-хван. На Олимпийските игри в Париж, Абдураимов бе победен от българския национал Хавиер Ибаниес на четвъртфиналите на категория до 57 кг.

В първия си двубой на Световното първенство Росенов спечели категорична победа над Довлет Муханов (Туркменистан), като това бе първата от три победи на мъжете на шампионата на планетата. В петък и Семьон Болдирев спечели първия си двубой до 85 кг, а по-късно през деня Йордан Морехон отпадна в категория 90+ кг. Днес Венелина Поптолева загуби на 51 кг жени.