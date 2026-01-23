БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Конституционният съд реши: Пълномощията на президента...
Чете се за: 01:47 мин.
Почина писателят Калин Терзийски
Чете се за: 01:32 мин.
След катастрофата с директора на НП "Рила":...
Чете се за: 01:40 мин.
Тръмп: Огромен флот се насочва към Иран
Чете се за: 01:00 мин.

Радослав Янков преодоля квалификацията в Зимонхьое

Чете се за: 00:32 мин.
Зимни
Българинът даде 16-о време с 1:02.89 минути и се класира за елиминациите.

Радослав Янков
Снимка: БГНЕС
Българският сноубордист Радослав Янков преодоля квалификацията на паралелен гигантски слалом от Световната купа в австрийския зимен център Зимонхьое.

Янков, който бе единственият български участник в този старт, даде 16-о време с 1:02.89 минути и се класира за елиминациите.

В осминафиналите, които стартират по-късно днес, българинът ще кара срещу корееца Санхо Ли, който даде най-добър резултат в квалификациите с 1:01.96 минута.

Ивет Лалова е уличена в употреба на допинг с проба дадена по време на Игрите в Рио 2016
Държавният глава Румен Радев излиза от президентската институция утре
След катастрофата с директора на НП "Рила": Кръвната проба за алкохол е по-висока от полевия тест
България е в топ 5 на страните с повишен риск от бърнаут
След 9 години на "Дондуков" 2: Държавният глава Румен Радев си тръгва от президентската институция
Атанас Пеканов: Решението на Радев да влезе на партийния терен е смело и смислено
От 19 януари до 18 юли спират влаковете между метростанциите "Сливница" и "Обеля"
Президентът Румен Радев получи покана от американския президент Доналд Тръмп да бъде представител на България в Съвета за мир в Газа
Двама души загинаха при челен удар край Ловеч
"Готови сме, можем и ще успеем": Румен Радев подава оставката си като президент
Ивет Лалова е уличена в употреба на допинг с проба дадена по време на Игрите в Рио 2016
Затопляне след 25 януари, но студът няма да изчезне напълно
Конституционният съд реши: Пълномощията на президента Румен Радев се прекратяват предсрочно
МВнР предупреждава за силни снежни бури в САЩ, затварят много летища МВнР предупреждава за силни снежни бури в САЩ, затварят много летища
Почина писателят Калин Терзийски Почина писателят Калин Терзийски
При три неуспешни опита: Нов провал с кворума в НС за промените в Изборния кодекс При три неуспешни опита: Нов провал с кворума в НС за промените в Изборния кодекс
След катастрофата с директора на НП "Рила": Кръвната...
Тръмп: Огромен флот се насочва към Иран
С 1,3% са поскъпнали стоките в малката потребителска кошница през...
Ледена красота: Замръзна езерото Мичиган (СНИМКИ и ВИДЕО)
