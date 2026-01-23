Радослав Янков преодоля квалификацията в Зимонхьое

Българският сноубордист Радослав Янков преодоля квалификацията на паралелен гигантски слалом от Световната купа в австрийския зимен център Зимонхьое.

Янков, който бе единственият български участник в този старт, даде 16-о време с 1:02.89 минути и се класира за елиминациите.



В осминафиналите, които стартират по-късно днес, българинът ще кара срещу корееца Санхо Ли, който даде най-добър резултат в квалификациите с 1:01.96 минута.