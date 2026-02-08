БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Случаят "Петрохан": Откриха издирваните Ивайло...
Чете се за: 00:45 мин.
Тервел Замфиров и Радослав Янков са на осминафинал в...
Чете се за: 03:35 мин.
Малена Замфирова се класира за осминафиналите в...
Чете се за: 02:45 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Радостина Славова завоюва бронзово отличие от Европейската купа по фристайл сноуборд на Витоша

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:42 мин.
Спорт
Запази

Българката се нареди трета във Freestylerz Euro Rail Jam, първи кръг от Европейската купа по фристайл сноуборд, проведен в България

Радостина Славова завоюва бронзово отличие от Европейската купа по фристайл сноуборд на Витоша
Снимка: Българска ски федерация
Слушай новината

С много емоции, адреналин и зрелищни изпълнения премина Freestylerz Euro Rail Jam на специално изграденото трасе във "Витоша сноупарк“. Събитието беше историческо за страната ни, тъй като за първи път България прие кръг от Европейската купа по фристайл сноуборд под егидата на FIS (Международната федерация по ски).

Надпреварата събра на едно място едни от най-добрите европейски райдъри, които демонстрираха високо ниво на каране и впечатляващи трикове. Състезанието премина при отлична организация и без инциденти, а публиката на Меча поляна се наслади на динамични серии и истински спортен спектакъл.

Големият успех за България дойде в женската надпревара, където Радостина Славова се класира на трето място с резултат от 24.63 точки и се качи на почетната стълбичка. Победителка стана Зое Рофи от Франция с 35.65 точки, а при мъжете първото място зае Леон Гьотъл (Австрия) с 44.00 точки.

Успешният дебют на Freestylerz Euro Rail Jam като част от календара на Европейската купа отваря нова страница за развитието на фристайл дисциплините у нас и затвърждава потенциала на Витоша да бъде домакин на събития от най-висок международен ранг. Надпреварата беше част и от инициативата "София – европейска столица на спорта“.

#фристайл сноуборд #Радостина Славова

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Тройното убийство край Петрохан: По следите на Калушев - факти и неизвестни (ОБЗОР)
1
Тройното убийство край Петрохан: По следите на Калушев - факти и...
Румен Петков за „Петрохан“: Двата основни въпроса без отговор – кой и защо
2
Румен Петков за „Петрохан“: Двата основни въпроса без...
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
3
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
4
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
Крум Зарков е новият председател на БСП
5
Крум Зарков е новият председател на БСП
Абсурди: Кмет остава на поста си след присъда за купуване на гласове
6
Абсурди: Кмет остава на поста си след присъда за купуване на гласове

Най-четени

Сигналът за 8-годишния, изпратен да живее с "рейнджърите" в "Петрохан"
1
Сигналът за 8-годишния, изпратен да живее с "рейнджърите"...
Записи от камерите в района на хижа „Петрохан“ разкриват последните часове преди трагедията
2
Записи от камерите в района на хижа „Петрохан“...
Цветлин Йовчев: Трудно е да се каже дали зад убийствата в „Петрохан“ стои секта
3
Цветлин Йовчев: Трудно е да се каже дали зад убийствата в...
Издирването на Калушев: Полицията проверила къща в странджанското село Българи
4
Издирването на Калушев: Полицията проверила къща в странджанското...
Частна фондация финансирала дейността на издирвания от полицията Ивайло Калушев
5
Частна фондация финансирала дейността на издирвания от полицията...
Камерите на АПИ засекли кемпера на Ивайло Калушев в края на миналия месец
6
Камерите на АПИ засекли кемпера на Ивайло Калушев в края на миналия...

Още от: Още

ЗОИ Милано/Кортина: Малена Замфирова - осминафинал, паралелен гигантски слалом (ВИДЕО)
ЗОИ Милано/Кортина: Малена Замфирова - осминафинал, паралелен гигантски слалом (ВИДЕО)
Александър Кръшняк: Доволен съм от спускането ми, оставам с хубав спомен Александър Кръшняк: Доволен съм от спускането ми, оставам с хубав спомен
Чете се за: 01:47 мин.
ЗОИ Милано/Кортина: Тервел Замфиров - квалификации паралелен гигантски слалом (ВИДЕО) ЗОИ Милано/Кортина: Тервел Замфиров - квалификации паралелен гигантски слалом (ВИДЕО)
Чете се за: 00:50 мин.
Спортни новини 08.02.2026 г., 12:20 ч. Спортни новини 08.02.2026 г., 12:20 ч.
ЗОИ Милано/Кортина: Радослав Янков - квалификации паралелен гигантски слалом (ВИДЕО) ЗОИ Милано/Кортина: Радослав Янков - квалификации паралелен гигантски слалом (ВИДЕО)
ЗОИ Милано/Кортина: Александър Кръшняк - квалификации паралелен гигантски слалом (ВИДЕО) ЗОИ Милано/Кортина: Александър Кръшняк - квалификации паралелен гигантски слалом (ВИДЕО)
Чете се за: 00:50 мин.

Водещи новини

Случаят "Петрохан": Откриха издирваните Ивайло Калушев и другите двама край Враца
Случаят "Петрохан": Откриха издирваните Ивайло Калушев и...
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
С 456 карамфила в памет на жертвите по пътищата протестиращи блокираха Орлов мост С 456 карамфила в памет на жертвите по пътищата протестиращи блокираха Орлов мост
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Малена Замфирова се класира за осминафиналите в паралелния гигантски слалом на Игрите в Италия Малена Замфирова се класира за осминафиналите в паралелния гигантски слалом на Игрите в Италия
Чете се за: 02:45 мин.
Сноуборд
Тервел Замфиров и Радослав Янков са на осминафинал в паралелния гигантски слалом, Кръшняк отпадна Тервел Замфиров и Радослав Янков са на осминафинал в паралелния гигантски слалом, Кръшняк отпадна
Чете се за: 03:35 мин.
Спорт
Случаят „Петрохан“и бавенето на изборите –...
Чете се за: 04:45 мин.
У нас
Официално: Двама арестувани за стрелбата в Москва
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Пожар в Националната онкологична болница в София, няма пострадали
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Абсурди: Кмет остава на поста си след присъда за купуване на гласове
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ