Радостина Славова завоюва бронзово отличие от Европейската купа по фристайл сноуборд на Витоша

С много емоции, адреналин и зрелищни изпълнения премина Freestylerz Euro Rail Jam на специално изграденото трасе във "Витоша сноупарк“. Събитието беше историческо за страната ни, тъй като за първи път България прие кръг от Европейската купа по фристайл сноуборд под егидата на FIS (Международната федерация по ски).

Надпреварата събра на едно място едни от най-добрите европейски райдъри, които демонстрираха високо ниво на каране и впечатляващи трикове. Състезанието премина при отлична организация и без инциденти, а публиката на Меча поляна се наслади на динамични серии и истински спортен спектакъл.

Големият успех за България дойде в женската надпревара, където Радостина Славова се класира на трето място с резултат от 24.63 точки и се качи на почетната стълбичка. Победителка стана Зое Рофи от Франция с 35.65 точки, а при мъжете първото място зае Леон Гьотъл (Австрия) с 44.00 точки.

Успешният дебют на Freestylerz Euro Rail Jam като част от календара на Европейската купа отваря нова страница за развитието на фристайл дисциплините у нас и затвърждава потенциала на Витоша да бъде домакин на събития от най-висок международен ранг. Надпреварата беше част и от инициативата "София – европейска столица на спорта“.