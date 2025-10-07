Радукану не успя да довърши двубоя си в Ухан

Британската тенисистка Ема Радукану се оттегли от турнира на твърди кортове в Ухан (Китай), който е от сериите 1000 на WTA. Тя се оплака от неразположение.

Британката започна с пробив в първия гейм в сблъсъка с американката Ан Ли, но след това видимо не изглеждаше добре физически и отстъпи в първия сет с 1:6, а във втория при 1:4 прекрати участието си.

За причина за оттеглянето на Радукану беше посочено замаяност, а американката Ли каза: "Надявам се, че ще се почувства по-добре. Не знам какво се е случило, но към края можеше да се види, че може би не се движеше толкова много. Но за мен това беше добър мач“, сподели Ли.

Последните няколко седмици бяха трудни за Радукану, която загуби мачовете си срещу Барбора Крейчикова и Джесика Пегула, съответно на турнирите в Сеул и Пекин.

Ан Ли ще се изправи срещу деветата поставена Екатерина Александрова във втория кръг.