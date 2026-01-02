БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Винъс Уилямс се завръща на Australian Open

Вяра Илиева
Всичко от автора
Чете се за: 02:45 мин.
Спорт
45-годишната мериканка ще стане най-възрастната тенисистка, участвала в основната схема на Откритото първенство на Австралия.

Винъс Уилямс
Снимка: БТА
Винъс Уилямс ще се завърне на Откритото първенство на Австралия по тенис, след като получи "уайлд кард", съобщиха организаторите на турнира. Това е първата й поява в Мелбърн Парк от пет години насам.

Седемкратната носителка на титли от Големия шлем за последно игра в Мелбърн през 2021-а, отпадайки във втория кръг след загуба от италианката Сара Ерани.

Въпреки че има 23 участия, американката никога не е вдигала трофея в сингъл надпреварата. Тя има два финала, в които губи от сестра си Серина Уилямс през 2003 и 2017 година.

На двойки е шампионка четири пъти (2001, 2003, 2009 и 2010 г.) в тандем със сестра си.

„Развълнувана съм да се върна в Австралия и очаквам с нетърпение да се състезавам там. Имах толкова много невероятни спомени и съм благодарна за възможността да се върна на място, което означаваше толкова много за кариерата ми“, каза 45-годишната Уилямс.

Уилямс ще стане най-възрастната тенисистка, участвала в основната схема на Откритото първенство на Австралия, изпреварвайки японката Кимико Дате, която беше на 44 години, когато отпадна в първия кръг през 2015-а.

Турнирът ще започне на 18 януари и ще продължи до 1 февруари. Като подготовка, четирикратната шампионка на двойки в Мелбърн ще се състезава на турнира в Хобърт, който ще се проведе седмица преди Australian Open.

Винъс Уилямс се завърна на кортовете през юли миналата година на турнира във Вашингтон, където стигна до втори кръг, а в Синсинати приключи участието си още на старта.

След това участва в Откритото първенство на САЩ. Двукратната шампионка обаче отпадна в първия кръг, след като претърпя поражение от поставената под №11 полуфиналистка на "Флашинг Медоус" от предишните два сезона Каролина Мухова.

Наскоро по-голямата от сестрите Уилямс сключи брак с италианеца Андреа Прети, като тенисистката разкри, че именно той ѝ е помогнал и я е насърчил да се завърне на корта отново.

