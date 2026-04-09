Райо Валекано постигна убедителен успех над АЕК Атина в Лигата на конференциите

Райо Валекано победи с 3:0 като домакин АЕК Атина в първа 1/4-финална среща от турнира Лига на конференциите. Българският национал Мартин Георгиев бе на резервната скамейка на гръцкия състав и не се появи в игра.

Мароканският национал Илиас Акомаш откри резултата още във 2-ата минута. Младият полузащитник получи асистенция в наказателното поле на противника от Алваро Гарсия и прати топката в мрежата.

Райо Валекано стигна до втори гол в 20-ата минута чрез Флориан Льожон, но след справка с ВАР бе отсъдена засада. Все пак в добавеното време на първата част Унай Лопес успя да удвои преднината на испанците.

Крайното 3:0 оформи Иси Пласон от дузпа в 74-ата минута.