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Азербайджански арбитър ще направи дебют при мъжете на контролата между Молдова и България

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Спорт
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Двубоят в Кишинев е в петък от 20:00 часа и ще бъде излъчен пряко по БНТ 3 и на bntsport.bg, като студийната програма започва в 19:30 часа

Азербайджански арбитър ще направи дебют при мъжете на контролата между Молдова и България
Снимка: Startphoto.bg
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Младият международен съдия от Азербайджан Турал Гурбанов ще ръководи контролната среща между националните отбори на Молдова и България, която ще се играе утре от 20:00 часа на стадион „Зимбру“ в Кишинев.

35-годишният рефер е част от международната листа на ФИФА едва от тази година и срещата ще бъде негов дебют на ниво мъжки национални отбори. До момента той е ръководил предимно двубои от азербайджанския елит и юношески международни мачове.

Помощници на Гурбанов ще бъдат неговите сънародници Акиф Амирали и Джемил Гулиев, който също наскоро получи международен статут. Четвърти съдия на срещата ще бъде молдовецът Роман Житари.

Проверката е последна за двата тима преди началото на есенните срещи в Лигата на нациите. България ще се състезава в група C4 заедно със съставите на Люксембург, Естония и Исландия.

Историята помни само два двубоя между Молдова и България, като и двата са спечелени от "лъвовете“ през 1995 година.

Срещата в Кишинев ще бъде излъчена пряко по БНТ 3 и на сайта ни. Студийната програма преди мача започва в 19:30 часа с последни новини и анализи около националния отбор.

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