ИЗВЕСТИЯ

Ръководството на Ботев Пд отново скочи на Спортно-техническата комисия към БФС

от БНТ
Чете се за: 03:15 мин.
Спорт
Причината е насрочване на отложения мач с Левски.

Левски Ботев Пловдив Ивелин Попов Андриан Краев
Снимка: Startphoto.bg
Ръководството на Ботев (Пловдив) излезе с официална позиция срещу решението на Спортно-техническата комисия към Българския футболен съюз да насрочи отложения мач между "канарчетата" и Левски от шестия кръг на Първа лига за 17:30 часа на 30 септември, вторник.

Публикуваме цялата позиция на ръководството на Ботев Пловдив без редакторска намеса:

"Ръководството на ПФК Ботев Пловдив изразява своето дълбоко възмущение от решението дербито Ботев Пловдив – Левски София да бъде насрочено за 30 септември (вторник) от 17:30 часа.

Това решение е поредното доказателство, че Българският футболен съюз и неговите партньори от Нова Броудкастинг Груп не се съобразяват с феновете и клубовете, а действат единствено в услуга на собствените си комерсиални интереси.

Назначаването на мач от такъв ранг в работен ден и в толкова неподходящ час лишава хиляди привърженици от възможността да бъдат на стадиона и да подкрепят любимия си отбор. При почивен ден и начален час около 20:00, на най-модерния стадион в България щяха да присъстват минимум 16 000 зрители. Вместо това, с едно безумно решение, БФС и Нова Броудкастинг Груп съзнателно обричат трибуните на празнота.

Особено ощетени са феновете на гостуващия отбор, които ще бъдат принудени да пътуват от София в работен ден, за да подкрепят своя тим. Това е пореден удар по истинските фенове на българския футбол – хората, които са неговата душа.

ПФК Ботев Пловдив заявява категорично: алчността на Нова Броудкастинг Груп и подчинението на БФС водят до системна експлоатация на българските клубове и унищожаване на футболната атмосфера по стадионите. Стадионите остават празни, приходите за клубовете са сведени до минимум, а вместо развитие, футболът ни е тласкан към разруха.

Ние питаме: Футболът в България играе ли се за феновете или за телевизиите? И ако този порочен модел продължи, много скоро по каналите на Диема няма да има футбол, а единствено банкети на „отрочетата“ на БФС.

Призив към българските клубове:

Призоваваме всички клубове от Първа лига и Втора лига да не остават безучастни пред този пагубен модел. Днес решението ощетява нашите фенове, утре ще ощети вашите. Само с общи усилия можем да променим тази практика и да поставим отново на първо място интересите на футболните клубове и техните привърженици.

Българският футбол принадлежи на феновете и клубовете – не на телевизионни корпорации и чиновници", гласи официалната позиция от ръководството на "канарчетата".

#Първа лига 2025/2026 #ПФК Левски София #ПФК Ботев Пловдив

