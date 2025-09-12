Рами Киуан ще спори за световната титла в категория до 75 кг

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Българският национал е финалист на световното първенство по бокс.

Рами Киуан
Снимка: Startphoto.bg
България има своя финалист на световното първенство по бокс в Ливърпул. След 16 години пауза страната ни отново може да мечтае за златен медал, след като Рами Киуан ще боксира за титлата в категория до 75 килограма в Ливърпул. Европейският шампион не остави шанс на местната надежда Калъм Мейкин. Въпреки неистовата подкрепа от трибуните за британеца, 25-годишният българин показа превъзходство и заслужи успех с 5:0 съдийски гласа.

Рами влезе по-предпазливо в срещата и използва първия рунд, за да проучи внимателно играта на съперника си. Британецът от своя страна търсеше мръсна игра и получи серия от предупреждения от съдията на ринга. Те се пренесоха и във втората част, където на Мейкин бе отнета и точка от актива за тези действия. Националът ни пък повиши нивото си и така отвори сериозна дистанция, поглеждайки към победата. В третия рунд българинът потанцува из ринга за 3 минути, като успя да пласира и красиви комбинации, за да заслужи победата.

Всичко това се случва на историческа дата за българския бокс. Преди точно 16 години, именно на 12 септември Детелин Далаклиев спечели последния златен медал в мъжкото направление от световно първенство. През 2009-та той ликува с титлата на шампионата на планетата в Милано.

За златния медал в събота вечерта Рами ще се изправи срещу Фазлидин Еркинбоев от Узбекистан. Това е познат съперник за национала ни, който има да си връща за поражение през май в полската лига. Двубоят е утре от 22:45 часа.

Свързани статии:

Радослав Росенов остана на трето място на световното първенство по бокс
Радослав Росенов остана на трето място на световното първенство по бокс
Българският национал загуби полуфиналната си битка.
Чете се за: 01:20 мин.
